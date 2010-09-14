Эксперты выступают за безотлагательное принятие закона о завершении земельной реформы

Киев. 14 сентября. УНИАН. В Украине необходимо безотлагательно принять закон о завершении земельной реформы.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН заведующий кафедрой учебно-научного института экономики природных ресурсов и экологии землепользования Государственной экологической академии последипломного образования и управления Анатолий ЮРЧЕНКО.

«Нам в любом случае необходимо, чтобы неотложно был принят закон о завершении земельной реформы. Если земельная реформа 20 лет длится и конца ее не видно, то необходимо прекратить те меры, которые доказали свою неэффективность, принять закон, который бы расчистил все те наслоения, которые имеют место, – и юридические, и технические, и организационные, – и нормально строить земельную политику страны», - сказал эксперт.

В ходе пресс-конференции первый заместитель председателя совета Ассоциации «Земельный союз Украины» Анатолий ВОВК отметил, что вследствие земельной реформы в Украине, которая проводится уже 20 лет (с 1990 года), на сегодня более 26 млн. земельных участков находятся в частной собственности и больше половины сельскохозяйственных земель - в частных руках. При этом из общего количества земель учтено только 34%. В то же время приватизация земельных участков, на которых находятся жилые дома, дачные дома и т.д., так и не состоялась.

А.ВОВК также акцентировал внимание на том, что инвентаризация и размежевание земель государственной и коммунальной собственности не завершены, рыночные отношения на земельном рынке полностью заблокированы, в том числе и из-за моратория на продажу сельхозземель.

«Мораторий является тем тормозом, который блокирует дальнейшее реформирование земельных отношений», - добавил эксперт.

Вместе с тем, по его оценкам, развитие сельского хозяйства тормозят преграды для создания крупных сельскохозяйственных предприятий, которые были бы собственниками земли, потому что земля распаевана и находится в собственности крестьян.

В свою очередь докторант Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Андрей МАРТЫН отметил, что рынок земель несельскохозяйственного назначения не функционирует, поскольку принятый правительством временный порядок продажи земель на земельных торгах действует только до конца этого года.

По его оценкам, от продажи земли бюджет страны мог бы ежегодно получать 2-3 млрд. грн.

Кроме того, неурегулированным остается вопрос собственности земельных паев, если у владельца пая отсутствуют наследники. В частности, А.МАРТЫН отметил, что основными владельцами земельных паев являются пенсионеры. Если у них нет наследников, после их смерти «земля зависает в воздухе».

Среди предложений, направленных экспертами в Кабинет министров и Администрацию Президента, - введение дифференцированной арендной платы за землю в зависимости от срока аренды для того, чтобы простимулировать товаропроизводителей к долгосрочной работе, а также обеспечение гласности в отношении того, что «делается во властных коридорах».