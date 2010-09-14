Танцевальная команда «RеD Foxes» опровергает информацию о ее дисквалификации Международной федерацией баскетбола

Киев. 14 сентября. УНИАН. Всемирно известная украинская танцевальная команда «RеD Foxes», которая выступает на спортивных соревнованиях (черлидерс), опровергает информацию о ее дисквалификации Международной федерацией баскетбола (FIBA).

На пресс-конференции в УНИАН президент Федерации Черлидерс, руководитель команды «RеD Foxes» Елена РОЖКОВА отметила, что члены команды с удивлением узнали из сообщений иностранных СМИ о том, что их выступление во время мужского чемпионата мира по баскетболу, который проходил в Стамбуле, спровоцировало в Турции политические дебаты на тему их нарядов во время выступлений в мусульманских странах.

Также иностранные СМИ писали, что премьер-министру Турции Реджепу ЭРДОГАНУ якобы не понравились слишком откровенные костюмы украинок во время матча Турция-Россия, о том, что на игре сборных США и Ирана болельщики отворачивались, когда выступали «RеD Foxes», а также о том, что ФИБА дисквалифицировала украинок.

«Я хочу сразу же заявить о том, что никаких официальных запретов на выступление «RеD Foxes» со стороны FIBA не было. Никаких заявлений о дисквалификации не поступало», - отметила Е.РОЖКОВА.

Кроме того, она сообщила, что команда вообще не выступала на матче США – Иран в Стамбуле, а в это время находилась в другом турецком городе – Анкаре.

Также Е.РОЖКОВА опровергла сообщения СМИ о выступлении группы на игре сборных России и Турции. «О том, что мы не будем выступать на матче Турция – Россия, после которого и появилась информация в турецкой прессе, мы знали за месяц до его проведения», - подчеркнула руководитель команды«RеD Foxes».

«Кому и зачем необходимо было использовать наше доброе имя, заработанное десятилетиями, - для нас это открытый вопрос, на который мы не нашли ответа», - сказала Е.РОЖКОВА. По его словам, все, что касается политики, членов танцевальной команды не интересует, и они не собираются делать никаких политических заявлений, хотя и не исключают, что стали жертвами «внутриполитических разборок», к которым, по сути, не имеют никакого отношения.

Также Е.РОЖКОВА отметила, что не получала от правительства Турции никаких официальных сообщений. «У меня нет никаких комментариев по данному вопросу, в мой адрес никаких официальных заявлений не поступало», - отметила она.

Е.РОЖКОВА сообщила, что «RеD Foxes» провела все запланированные выступления на чемпионате в Стамбуле и уже имеет приглашения на два следующих чемпионата по баскетболу, в том числе на чемпионат мира среди женских команд, который стартует через неделю в Праге.

Говоря о костюмах, в которых выступали танцовщицы, Е.РОЖКОВА отметила, что для чемпионата в мусульманской стране костюмы были специально подготовлены и согласованы с оргкомитетом соревнований. Она подчеркнула, что одежда танцовщиц была гораздо более закрытой, чем их обычные костюмы, и особенно это касалось выступлений в Рамадан.

Е.РОЖКОВА не исключает, что в прессе была названа их команда, поскольку уже несколько лет «RеD Foxes» является стандартом для других черлидерс-групп во всем мире. Она обратила внимание, что очень часто СМИ, которые писали об этом «скандале», использовали фотографии других танцевальных групп. «Видят черлидерсов - значит это «RеD Foxes», - отметила руководитель команды.

Она так же не исключила, что эта информационная война против «RеD Foxes» была затеяна их конкурентами.

*** «ReD Foxes» - танцевальная команда, основанная Е.РОЖКОВОЙ, в 2001 году в Киеве (Украина). Команда принимает участие в спортивных соревнованиях, концертных программах, теле-шоу, презентациях, показах мод и рекламных съемках по всему миру.

В составе команды профессиональные гимнастки, балерины и танцовщицы, прошедшие жесткий отбор.