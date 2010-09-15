Киев. 15 сентября. УНИАН. Эксперты заявляют об ухудшении качества рыбы в реках из-за задамбливания русел.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Всеукраинского совета ассоциации рыбаков Украины Александр ЧИСТЯКОВ, в Украине катастрофически снижается качество воды в реках и внутренних водоемах и, соответственно, ухудшается качество рыбы. По его словам, в украинских внутренних водоемах «не осталось чистого вида рыбы, она мутировала, и кроме того, рыба больна».

По словам профессора института зоологии им. Шмальгаузена НАНУ, доктора биологических наук Сергея МЕЖЕРИНА, основная причина ухудшения качества воды в реках - застой и «тромбоз» русел. Он отметил, что количество закрытых резервуаров по малым рекам – водохранилищам, прудам и т.д. – составляет по объему запасенной воды больше, чем система днепровского водохранилища. «Отдаются водоемы в собственность, устанавливаются дамбы, вырубаются леса, и можно предсказать, что с каждым годом ситуация не будет улучшаться», - добавил профессор.

«Болеть рыба будет до тех пор, и с каждым годом все больше и больше, пока качество воды не улучшится. А решающий фактор улучшения качества воды – это восстановление течения по рекам. Ведь даже если в них меньше выбрасывать вредных веществ, но они никуда не стекают, ситуация не изменится», - сказал С.МЕЖЕРИН.

А.ЧИСТЯКОВ также отметил, что ассоциация рыбаков выступает против того, чтобы на внутренних водоемах, имеются в виду реки, осуществлялся промышленный лов. «Рыба из-за качества воды больна различными болезнями, и больную рыбу нельзя рассматривать как продукт массовый и продукт питания. Наши реки нужно переводить только на рекреацию, а все рыбопромышленные предприятия переквалифицировать в рыборазводные», - добавил он.

Эксперты подчеркнули, что в Украине необходимо принять и реализовывать серьезные программы по оздоровлению и очищению рек и восстановлению рыбного хозяйства.