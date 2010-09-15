Киевляне требуют отменить решение о застройке парка в Дарнице и школьного стадиона на ул. Города Шалетт – ГО “Самоврядна громада”

Киев. 15 сентября. УНИАН. Представители местного общества столичной Дарницы убеждены, что городская власть и бизнесмены нарушают их права в сфере градостроения. В частности, речь идет о противозаконности вырубки парка им. Малышко, который находится возле станции метро “Дарница” и планов уничтожения школьного стадиона по адресу ул.Города Шалетт, 6 для возведения современного крытого Ледового стадиона.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН представитель местной инициативной группы, председатель общественной организации Днепровского района “Самоврядна громада” Инна ПЛОТНИКОВА.

Она обратила внимание, что движение киевлян на защиту от застройки двух названных объектов уже набрало серьезного размаха из-за того, что политика современной власти не удовлетворяет демократическим нормам.

“Власть позарилась на самое святое – это, мы говорили уже об уничтожении зеленых насаждений, а теперь я считаю, что это посягательство на здоровье детей, людей, которые находятся в этом “спальном” районе (Комсомольский массив в Днепровском районе)”, - отметила И.ПЛОТНИКОВА.

Конфликт вокруг парка им. Малышко, по ее словам, уже привлек внимание общественности не только столицы, но и всей Украины, а к стадиону на ул. Города Шалетт, который является единственным на три действующие школы, и где занимаются спортом также много взрослых людей из числа местных жителей, приковано внимание уже не только общественности, но и политических сил.

“Позиция наша однозначна: парк - это наше достояние, достояние Киева и его необходимо вернуть в собственность территориального общества.

Диалог с властью, как отметила И.ПЛОТНИКОВА, относительно указанных конфликтных вопросов начат. “Относительно переговоров с Киевской администрацией, то, как говорят “лед тронулся” и хотя бы обещают, что земельные участки парка Малишко будут со временем возвращены в собственность территориального общества. Мы будем верить в то, что диалог будет подкреплен конкретными действиями”, - сказала она. Что же касается школьного стадиона, на месте которого в рамках подготовки к Евро-2012 решено построить большой спортивный комплекс, который, как отметила активистка, вряд ли будет доступен для жителей бесплатно, то соответствующее решение принималось без обсуждения с общественностью, и более того, строителями уже были начаты без соответствующих разрешительных документов подготовительные работы на объекте: возведен забор, снесено спортивное оборудование, начаты земляные работы. И.ПЛОТНИКОВА сообщила, что на сегодняшний день под общественной инициативой об отмене соответствующего землеотвода уже собрано необходимое количество подписей местных жителей, и в ближайшее время настоящие документы будут переданы руководству Киева и государства.

Присутствующая на пресс-конференции народный депутат Леся ОРОБЕЦ отметила, что строительство на месте школьной площадки является незаконным. Об этом она заявила, ссылаясь на ответы профильных структур на ее депутатские запросы.

“Строительство незаконное. Почему? Во-первых, разрешение на выполнение подготовительных работ застройщик получил незаконно еще до того, как получил акт на право постоянного пользования земельным участком. Во-вторых, застройщик начал рыть котлован. Этот факт зарегистрирован актом государственной земельной инспекции г. Киева и отмечаю, что выполнение таких работ застройщик начал, не имея никаких соответствующих документов ни на землю, ни на проведение строительных работ”, - сказала депутат.

По ее информации, по поводу обнаруженных нарушений она обратилась к прокурору Киева, в Минобразования и к оппозиционной силе в Киевсовете – фракции Блока Виталия Кличко. Теперь ждет ответов.

“Неужели у ЧЕРНОВЕЦКОГО не нашлось другого участка земли, чтобы построить ледовый стадион? Или можно остальную землю продать, а эту проблемную, под школьной площадкойЮ можно всунуть Министерству семьи и молодежи и ни те, ни другие не будут задавать себе вопрос законно ли это и можно ли это делать за средства детей?”, - спросила Л.ОРОБЕЦ.

Она отметила, что не против строительства ледового стадиона, но не на месте школьного стадиона и не за счет детей.