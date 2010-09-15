«Укрнет» планирует создать портал по продаже легального музыкального контента

Крупнейшие правообладатели и компания «УКРНЕТ» выступают в защиту авторских и смежных прав на музыкальный контент в Интернете Компания «УКРНЕТ» совместно с правообладателями музыкального контента планирует запустить первый в Украине музыкальный портал с лицензионным контентом. Об этом было объявлено во время пресс-конференции 14 сентября 2010 года в УНИАН.

«Компания «УКРНЕТ» выступает в поддержку защиты авторских и смежных прав на музыкальный контент в Интернете. Мы предлагаем правообладателям стать партнерами в создании первого в Украине музыкального портала, на котором будут представлены лицензионные альбомы, клипы и треки украинских артистов. Прежде чем скачать композицию, ее можно будет бесплатно посмотреть и прослушать полностью в высоком качестве», - рассказал директор по развитию компании «УКРНЕТ» Тимофей Нагорный.

Инициативу компании «УКРНЕТ» поддержали и правообладатели, и популярные артисты. В пресс-конференции приняли участие певец и продюсер Потап, директор отдела цифровых продаж компании Moon Records Роман Гомельский.

По словам г-на Гомельского, создание отечественного музыкального портала, реализующего легальный музыкальный контент в Интернете, - это масштабный и своевременный проект. «Не секрет, что Интернет постсоветского пространства кишит пиратским контентом. Рынок механических носителей в нашей стране тоже поэтапно эволюционировал в легальный, и теперь, как и во всём мире, он уступает свои позиции Интернет-продажам музыкального контента. Мы верим в правильно выбранный курс и уверены, что совместный с компанией «УКРНЕТ» проект будет способствовать цивилизованному развитию Интернет-рынка музыкального контента», – отметил директор отдела цифровых продаж компании Moon Records.

«Настало время, когда авторы, артисты и музыканты должны зарабатывать деньги в сети Интернет. Поэтому девять месяцев назад я обратился к лидеру украинского Интернета - компании «УКРНЕТ», и предложил сделать совместный проект. Я призываю всех присоединиться к нам. Сотрудничество будет успешным и взаимовыгодным! Будущее за Интернетом, и оно наступило уже сегодня», – рассказал Потап.

В ходе пресс-конференции, которая вызвала большой интерес со стороны СМИ, спикеры ответили на вопросы, которые непосредственно касались темы мероприятия.

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