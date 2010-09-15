В Киеве презентована новая газета “Слово Азербайджана”

Киев. 15 сентября. УНИАН. В Киеве презентован первый номер газеты “Слово Азербайджана”, которая будет выходить раз в месяц.

На пресс-конференции в УНИАН, посвященной выходу в свет нового издания, сообщалось, что газета является совместным проектом журналистов Украины и Азербайджана и Международной общественной организации “Пульс Демократии”.

Шеф-редактор издания и президент МОО “Пульс Демократии” Хикмет ДЖАВАДОВ проинформировал, что тираж газеты составляет 5 тыс. экземпляров, 80% которого планируется распространять в Украине, а 20% - в Азербайджане.

Как отметил Х.ДЖАВАДОВ, в последнее время азербайджанская диаспора в Украине стала остро чувствовать необходимость в создании подобного проекта. По его данным, в Украине проживает около 500 тыс. азербайджанцев. Создавая газету, редакционный коллектив ставил перед собой несколько целей, подчеркнул шеф-редактор. Во-первых, привлечь азербайджанцев к культурной и общественной жизни Украины. Во-вторых - наладить диалог между народами двух стран. Кроме того, предусматривается знакомить украинцев с культурой, традициями и историей Азербайджана.

Номера газеты будут рассылаться, и основными получателями будут государственные институты, культурные институты как в Украине, так и в Азербайджане. Также будут охвачены учебные заведения, где учатся азербайджанцы. Основатели издания обещают, что с каждым номером “Слово Азербайджана” можно будет ознакомиться также в Интернете. Продажа газеты пока не предусматривается.

По словам Х.ДЖАВАДОВА, до этого издания в Украине выходили аналогичные газеты, но существовали они достаточно непродолжительное время.

“Наша газета отличается тем, что мы планируем долго издавать ее, и чтобы это было не формально, а чтобы это отображало общество Украины в Азербайджане и наоборот, а также освещало актуальные проблемы как украинцев в Азербайджане, если они есть, и так же азербайджанцев в Украине”, - отметил Х.ДЖАВАДОВ.

“Слово Азербайджана” будет издаваться на русском языке.

В свою очередь главный редактор газеты Анна БОРИСЕНКО прибавила, что “сегодня нас поддерживают студенты, преподаватели, известные люди и Украины, и Азербайджана. Вместе с тем, мы будем всегда рады помощи, а также готовы услышать не только пожелания, но и критику в адрес нашей газеты, чтобы в дальнейшем развивать ее и совершенствовать”.

По словам заместителя президента МОО «Пульс Демократии» Дмитрия КУЛИБАБЫ, в дальнейшем предусматривается увеличение тиража газеты, а также сотрудничество не только с украинскими и азербайджанскими авторами. “Сейчас мы договариваемся о работе с представителями азербайджанской диаспоры во всем мире”, - проинформировал он.