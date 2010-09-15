В Киеве 18 сентября пройдет всеукраинская благотворительная акция “День отца - 2010”

Киев. 15 сентября. УНИАН. 18 сентября состоится всеукраинская благотворительная акция “День отца - 2010”, которая будет проходить в Мариинском парке возле сцены “Ракушка” и в парке Победа в Киеве.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции УНИАН президент МОО “Международный центр отцовства” Александр МАРЧЕНКО.

Он отметил, что этот праздник проводится уже несколько лет подряд в третье воскресенье сентября (в этом году приходится на 19 сентября - УНИАН) по инициативе общественных организаций.

А.МАРЧЕНКО отметил, что это должно способствовать популяризации роли мужчины как отца в семье и обществе, активного участия отца в воспитании своих детей. По его словам, в акции, которая будет проходить с 13-ти до 16-ти часов, будут принимать участие семьи - папа, мама и дети.

Директор Департамента семейной и тендерной политики Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Галина ЖУКОВСКАЯ отметила, что в настоящее время в этом вопросе наблюдаются негативные тенденции, в частности, “роль отца значительно снизилась в семье”. По ее словам, на сегодняшний день неутешительная статистика - 45% детей воспитываются в неполных семьях, а в Украине, по данным Министерства внутренних дел, 100 тыс. беспризорных детей. Она подчеркнула, что наблюдается такое негативное явление, как насилие в семье.

Г.ЖУКОВСКАЯ сообщила, что в первом полугодии, по данным, которые получены Министерством от региональных структур, поступило около 54 тыс. обращений о случаях насилия в семье, в том числе около 43 тыс. - от женщин, 422 - от детей, а остальные - от мужчин. Она отметила, что министерство в настоящее время разрабатывает программы поддержки семей. По ее словам, очень важно повысить роль отца в семье.

Г.ЖУКОВСКАЯ сообщила, что на сегодняшний день проведение Дня отца - это общественная инициатива, поэтому министерство в этом году разрабатывает проект указа Президента об установлении Дня отца.

Представитель общественной организации “Гамма”, координатор проекта “Фотовыставка “Счастливые папочки” Светлана ГАРАЩЕНКО сообщила, что к Дню отца будет проведена выставка при участии, в частности, известных мужчин Украины, которые успешно совмещают карьеру и отцовство. По ее словам, эта выставка будет проводиться ради привлечения внимания к идее отцовства, к участию отца в воспитании детей. По ее словам, эта выставка будет открыта на следующей неделе.

Заслуженный мастер спорта по плаванию, четырехкратный обладатель кубка мира по плаванию Денис СИЛАНТЬЕВ отметил, что мероприятия, которые будут проводиться в День отца, должны объединить людей, которые могли бы поделиться своими проблемами и успехами, достижениями в деле воспитания детей.

Певец КИШЕ на пресс-конференции сказал, что очень жаль, что сегодня мало звучит детских песен в Украине. Он также отметил, что очень важно, чтобы отец принимал участие в воспитании ребенка, несмотря на финансовые трудности, загрузки на работе. “Необходимо родителям, несмотря на всю свою занятость, уделять своему ребенку время”, - подчеркнул он.