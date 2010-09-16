Стартовые предпочтения украинских Интернет-пользователей

За лето количество украинских Интернет-пользователей, желающих установить портал UKR.NET своей стартовой страницей, увеличилось почти на 20%. Чаще всего украинские пользователи начинают использование Интернета с google.com.ua, ukr.net и yandex.ua. По данным ежемесячного отчета bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета», количество переходов с ukr.net в августе выросло на 7,5%, по сравнению с июлем, с google.com.ua - упало на 2,1%, а доля yandex.ua практически не изменилась.

При этом если за лето (август, в сравнении с маем) национальный портал ukr.net продемонстрировал существенный рост по количеству переходов пользователей (+ 21%), то google.com.ua и yandex.ua – падение (-9,5% и -7,1% соответственно).

По данным статистики, предоставленной компанией «УКРНЕТ», в августе количество пользователей, желающих установить портал UKR.NET своей стартовой страницей, увеличилось почти на 20%, по сравнению с маем 2010 г. Такая позитивная динамика свидетельствует о том, что планы портала UKR.NET стать самой популярной стартовой страницей реальны.