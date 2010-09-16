Компания Brain Source International – попадание в десятку!!!

8 сентября 2010 г. рекрутинговая компания Brain Source International отпраздновала юбилей – 10 лет работы на рынке рекрутинговых услуг. Празднование юбилея прошло в столичном ресторане «Курени», который находится на Парковой дороге, 4. Поздравить юбиляра пришли клиенты и деловые партнеры компании. Ведущим праздника был известный шоумен Андрей ДОМАНСКИЙ.

За эти годы компания БСИ прошла огромный путь развития.

«Для любой компании это огромный срок, тем более для такого рынка, как рынок рекрутинга. За 10 лет рынок изменился до неузнаваемости, ушли с рынка многие наши конкуренты, мы, как компания изменились и активно развиваем другие направления HR», - отметил президент Brain Source International Андрей Кривокорытов на торжественном вечере, посвященном 10-летию компании.

«Для меня большая честь находится здесь сегодня, и приветствовать всех присутствующих на торжественном приеме, посвященном 10-летнему юбилею компании Brain Source International. За 10 лет своего существования компания прошла стремительный путь развития.

За все эти годы в компании происходили постоянные изменения - менялись офисы, менялись люди, принимались разные тактические решения, обновлялись пакеты услуг.

Неизменным оставались наши ценности.

Когда мы говорим об ответственности, мы имеем в виду способность доводить дела до конца, даже если для этого придется приложить сверхусилия.

Хочу верить, что Brain Source International имеет репутацию ответственной компании, на которую можно положиться, зная, что она не подведет.

В литературе по менеджменту описано множество различных формул успеха.

В Brain Source мы верим, что успеха можно добиться тогда, когда занимаешься любимым делом. Но этого недостаточно. Самое главное – это способность ставить на первое место интересы Заказчика.

Поэтому, подбирая себе персонал, мы ищем клиент ориентированных консультантов, способных строить долгосрочные отношения с Заказчиками.

В этот знаменательный для компании день, хочется поблагодарить всех тех людей, которые однажды выбрали Brain Source.

Хочу поблагодарить всех консультантов, которые работали и работают в нашей компании, задавая европейские стандарты в отрасли и делая жизнь людей более значимой. Хочу поблагодарить всех клиентов, больших и малых, которые доверили нам самый важный бизнес-процесс – подбор персонала.

Хочу поблагодарить всех наших партнеров – поставщиков, которые помогают нам делать нашу работу более качественной. Спасибо за внимание и желаю всем приятного вечера», - отметил президент компании Brain Source.

Так развивалась группа компаний БСИ: Brain Source International – это Британская рекрутинговая компания, основанная в 1999 году с целью оказания услуг по поиску и подбору руководителей среднего и высшего звена для международных и локальных компаний на динамично развивающемся рынке стран СНГ. Компания имеет операционные офисы в Тбилиси (Грузия), Лондоне (Великобритания), Киеве и крупнейших городах Украины. Такое расположение офисов позволяет совершать поиск персонала на территории Великобритании, Восточной Европы, России, Украины, Грузии, Армении, Беларуси, Молдовы и Азербайджана.

В 2002 году была основана компания Acumen Outsourcing - это компания "Профессиональный Работодатель", которая предоставляет услугу лизинга Временного Персонала (Temporary Staff/Staff Leasing) в Украине и на территории СНГ.

Кроме того, в состав БСИ входит компания TOTAL HR Consulting - это подразделение Brain Source International, которое специализируется на стратегиях удержания и эффективности персонала. Основное направление деятельности компании - это предоставление комплексных решений в области управления персоналом.

За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь: Евгения Александрова, PR Менеджер управляющей компании Brain Source International пл. Спортивная, 3, 2 этаж, Киев, 01601, Украина тел.: +38 044 390 50 10 моб.: +38 067 247 57 70 факс: +38 044 390 50 06 e-mail: ea@brain-source.com

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