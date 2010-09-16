ИМТП обжаловал решение суда об отмене разрыва договора о совместной деятельности с «Укртрансконтейнер»

Киев. 16 сентября. УНИАН. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) подало апелляционную жалобу в Апелляционный Хозяйственный суд Одесской области на решение Хозяйственного суда Одесской области от 30 августа т.г., которым было упразднено решение относительно разрыва договора совместной деятельности между ИМТП и ЧП «Укртрансконтейнер».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава профсоюза работников морского транспорта ИМТП Сергей БРЫЗГАЛОВ.

Кроме того, по его словам, предприятие также обратилось к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не допустить банкротства порта.

Как сообщил С.БРЫЗГАЛОВ, апелляция подана 10 сентября.

«Кроме этого, профсоюз, как уполномоченный трудового коллектива, подал в том числе ходатайство о присоединении к указанному делу в качестве третьего лица на стороне порта, которое не заявляет самостоятельных требований», - сообщил С.БРЫЗГАЛОВ.

По его словам, также профсоюз написал жалобы на действия судьи Хозяйственного суда Одесской области, который 30 августа 2010 г. упразднил решение о разрыве отмеченного договора, Президенту Украины, Кабинету министров, Министерству транспорта и связи, СБУ, ГПУ и пр.

Как отметил он, 30 августа суд незаконно принял решение, поскольку основанием для решения стала статья в газете. «Аналогичная статья появилась и в Интернете, где директор ЧП указывает на то, что потери государства составляют какие-то мифические 150 млн. грн. Считаем, что факты являются перекрученными, а судебный процесс фарсом, и просим Вас вмешаться в ситуацию и защитить интересы государственного предприятия», - отмечается в письме к Президенту. В связи с этим, трудовой коллектив порта просит Президента вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения и банкротства ИМТП, а также дать поручения КМУ, ГПУ, СБУ, Минюсту, Минтранссвязи защитить интересы 8-тысячного коллектива порта.

Как отметил С.БРЫЗГАЛОВ, на судебное заседание 30 августа не было приглашено Минтранссвязи, как собственник имущества, кроме того, порту не была предоставлена возможность для предоставления опровержений и документов, и суд принял решение возобновить договор совместной деятельности. По словам С.БРЫЗГАЛОВА, кроме того, суд не мог рассматривать дело по вновь открывшимся обстоятельствам, так как эти обстоятельства касаются второй половины 2009 г., начала 2010 г., а упраздняется решение суда от 12 мая 2009 г.

Как отметил С.БРЫЗГАЛОВ, трудовой коллектив порта намерен бороться всеми законными способами, чтобы защитить порт от данной совместной деятельности, не выгодной для ИМТП. «Трудовой спор с УТК объявлен 5 августа 2005 г., он длится уже 6-й год, и он дает нам право проводить митинги, пикетирование, демонстрации, вплоть до остановки производства, то есть забастовки», - сказал он.

В то же время, С.БРЫЗГАЛОВ отметил, что таких кардинальных мер, как забастовка, в порту хотели бы избежать, и решать проблему более мирным путем.

По словам С.БРЫЗГАЛОВА, в порту рассчитывают на поддержку Минтранссвяи. Он также сообщил, что уже проведено два заседания рабочей группы, созданной министерством, для урегулирования конфликта между ИМТП и УТК.

Справка УНИАН. С 1 июля 2009 г. УТК остановило хоздеятельность в ИМТП.

Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября 2009 г. удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора.

Основными нарушениями, которые вменяют УТК, являются несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.

ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (РФ).