На следующей неделе в Киеве состоится Национальный конгресс по биоэтике

Киев. 16 сентября. УНИАН. 20-23 сентября в Киеве состоится IV Национальный конгресс по биоэтике.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель оргкомитета конгресса, академик Национальной академии наук и Академии медицинских наук Украины, председатель комиссии по биоэтике при Президиуме НАНУ Юрий КУНДИЕВ, мероприятие, как и в предыдущие годы, пройдет под девизом: “Наука без совести опустошает душу”.

Он отметил, что целью конгресса является широкое обсуждение ключевых проблем биоэтики в Украине и других странах при участии ведущих ученых и специалистов в области наук о жизни, философии и правах, представителей разных религиозных конфессий, средств массовой информации, а также общественных организаций.

“Конгресс будет способствовать реализации Общей декларации о биоэтике и правах человека, последующему совершенствованию законодательства Украины в области биоэтики, осуществлению помощи в проведении исследований в области естественных наук с соблюдением этических норм и правил, распространению преподавания биоэтики в учебных заведениях, открытости деятельности научных и медицинских заведений, защиты прав и достоинства человека учитывая применение современных достижений биологии и медицины”, - заявил академик Ю.КУНДИЕВ.

По его словам, этой проблеме придает большое значение мировое научное сообщество, а такими международными организациями, как ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНЕП, ЕС и Совет Европы, биоэтика отнесена к приоритетным направлениям.

“В то же время Украина не стоит в стороне от мировых тенденций – почти 15 лет назад, благодаря инициативе Президиума НАН Украины, в нашем государстве была начата систематическая и последовательная деятельность в области биоэтики на национальном уровне. В частности, был создан Комитет по вопросам биоэтики при НАН Украины, который взял на себя организующую и координирующую роль с целью достичь надлежащего уровня и стать в этом отношении на одну ступень с международным сообществом”, - сказал Ю.КУНДИЕВ.

Как отмечают организаторы, в рамках конгресса состоится дискуссия на актуальные темы влияния биоэтики на общественную мораль, взаимосвязи биоэтики и права, этических проблем нано- и биотехнологий, этических проблем клинических исследований лекарственных средств, этических аспектов профилактики йодозависимых заболеваний, требований биоэтики к репродуктивным технологиям, а также относительно биоэтических аспектов использования генетически-модифицированных организмов.

*** Биоэтика – наука, которая изучает этические вопросы, касающиеся медицины, наук о жизни и связанных с ними технологий с учетом социальных, правовых и экологических аспектов.