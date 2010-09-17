Киев. 17 сентября. УНИАН. 9 октября на Майдане Незалежности в Киеве состоится «Пробег во имя жизни».

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН управляющий партнер «Паблисити Украина» Дмитрий ВАСИЛЬЕВ, пробег проводится с целью привлечь внимание общества к ситуации в Украине с заболеваемостью детей ВИЧ/СПИД и сбору средств на их лечение, уход и поддержку.

Он сообщил, что мероприятие организует Всеукраинская благотворительная ассоциация «Равный – равному» в партнерстве с Представительством Организации Объединенных Наций в Украине и Киевской городской государственной администрацией.

По словам Д.ВАСИЛЬЕВА, собранные деньги перечислят центру “Клиника для лечения детей, больных ВИЧ-инфекцией” Национальной детской клинической специализированной больницы "ОХМАТДЕТ", Киевскому городскому центру профилактики и борьбы со СПИД, киевским городским центрам по реабилитации детей, больных ВИЧ/СПИД.

Председатель правления Всеукраинской благотворительной ассоциации «Равный – равному» Наталия ЛЕЩУК сообщила, что сделать взнос можно будет путем регистрации на пробеге. В частности, молодой человек должен купить футболку за 30 грн., взрослый – за 50 грн. При этом никто не будет ограничивать желающих заплатить больше. Н.ЛЕЩУК отметила, что благодаря сотрудничеству с разными молодежными организациями организаторы мероприятия надеются собрать не менее 10 тысяч участников.

“Я абсолютно уверена, что нам удастся собрать большое количество молодежи”, - сказала она.

Н.ЛЕЩУК напомнила, что впервые такой пробег состоялся в 2001 году, а в последний раз – 2005. По ее словам, основным мотивом решения о возрождении этой акции было то, что для участия в ней собирается много молодежи, которая является главной целевой аудиторией организаций, занимающихся вопросами информирования об опасностях, связанных с заболеваниями ВИЧ/СПИД.

Она также отметила важное значение пробега для пропаганды среди молодежи здорового образа жизни.

В свою очередь, координатор Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЕЙДС) Анна ШАКАРИШВИЛИ выразила надежду, что акция “Пробег во имя жизни” будет проходить ежегодно и распространиться на всю страну.

“Мы собираемся поддержать расширение этой инициативы на весь регион Центральной Европы и Восточной Азии”, - сказала представитель ООН.

По словам А.ШАКАРИШВИЛИ, актуальность подобных акций заключается в том, что, несмотря на большое количество средств и организаций по борьбе с ВИЧ/СПИДом, темпы роста количества больных и инфицированных в Украине остаются самыми высокими в Европе.

“Украина занимает первое место по распространенности у 1,3% населения... Вот сегодня в Украине 55 человек получат диагноз ВИЧ-инфекция, по оценочным данным, это количество скоро будет вдвое больше. Сегодня, к сожалению, умрет 17 украинцев от ВИЧ-инфекции. Это очень большие цифры для страны, где население составляет 46 миллионов”, - отметила представитель ООН.

Она считает, что Украина не сможет до 2015 года достичь поставленной ранее цели - замедлить распространение СПИДа и остановить распространение ВИЧ-инфекции.

“Это официально заявлено в официальном отчете – достижение цели тысячелетия для Украины, которую Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет представлять на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН”, - отметила она.

А.ШАКАРИШВИЛИ подчеркнула, что очень важным фактором в борьбе с распространением ВИЧ/СПИД является информированность общества о рисках заболевания и, соответственно, правильное поведение людей.