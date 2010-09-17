Стартовала новая социальная инициатива «3D-Проект: Dумай! Dій! Dопомагай!»

В среду, 15 сентября, состоялась пресс-конференция по поводу старта новой социальной инициативы «3D-Проект: Dумай! Dій! Dопомагай!» фонду Святослава Вакарчука «Люди Будущего».

Проект направлен на решение проблемы компьютеризации детских домов, создание сети волонтеров для неформального образования детей-сирот и формирования культуры благотворительности в целом.

Компьютерные технологии и умение использовать безграничные возможности Интернета для нас уже давно стали привычной и повседневной вещью. Но рядом с нами есть и те, кто никогда не сидел перед монитором компьютера и даже мышки в руках не держал. Речь идет о воспитанниках детских домов. Но в наших силах им Dопомогти, поэтому одним из этапов 3D-Проекта есть сбор средств обществом на закупку компьютерного класса для детдома их области. Это не только доброе дело, но и образец общего действия для решения определенной проблемы в регионе.

Святослав Вакарчук – основатель Фонда – о 3D-Проекте: «Мы надеемся, что наш принцип общего действия, которому мы положили начало в предыдущих проектах, в полной мере проявится здесь, поскольку от желания волонтеров и неравнодушных людей приобщаться к 3D-Проекту будет зависеть его успех. Очень хотел бы, чтобы в итоге воспитанники детдомов получили новые знания, а также доступ к новым технологиям, которых им часто так не хватает. Верю, что это поможет им в жизни. Возможно, кто-то из них со временем создаст свой собственный интеллектуальный, научный или художественный проект. Хочу пожелать всем успеха и благодарю партнеров, которые помогают нам и приобщаются к такому непростому, но важному делу».

Понимая высокую степень недоверия социума к благотворительности, Фонд «Люди Будущего» впервые в Украине внедряет прозрачный механизм предоставления благотворительной помощи. Для этого создан специальный web-интерфейс, который отображает динамику поступления и использования средств. В рамках пресс-конференции состоялась визуальная презентация этой системы, благодаря которой каждый, кто перечислил средства, практически в реальном времени имеет возможность отследить процесс их поступления, а впоследствии получить отчет об их целевом использовании. Команда Фонда надеется, что такая публичность процесса будет способствовать формированию доверия как к 3D-Проекту, так и к благотворительной сфере в целом. Кроме того, в ближайшей перспективе, функциональность web-интерфейса планируется расширить и предложить другим общественным организациям, в частности создав независимый опекунский совет из авторитетных представителей третьего сектора. Это, по мнению организаторов, значительно облегчит процесс прозрачности фандрейзинга, а, следовательно, поможет организациям легче аккумулировать средства на свои благотворительные инициативы.

Команда Фонда благодарит партнеров за веру в 3D-Проект и помощь в его реализации – «Мы открыты к сотрудничеству. Совету делать добрые дела вместе!» Другим профилирующим направлением проекта является волонтерское. В июле была начата мобилизационная кампания, направленная на формирование образованного и действенного сообщества волонтеров. Речь идет об активной молодежи, которая готова делиться своими знаниями и временами, может стать другом и советником для воспитанников интернатов. Для тех, кто заявит о своем желании, в октябре будет проводиться специализированная подготовка, программа которой включает особенности работы с воспитанниками детских домов. Получив необходимые знания и навыки, волонтеры смогут проводить неформальную образовательную работу в детдоме своего города – помогать детям осваивать ПК, учить целевой и безопасно пользоваться ресурсами Интернета, а также помогать старшеклассникам в изучении общеобразовательных дисциплин, стать для них интеллектуальными тьюторами (своеобразными личными опекунами).

Юрий Герасименко – председатель правления Фонда – отметил: «3D-Проект уже не принадлежит сугубо команде Фонда, ведь к его появлению привлеклись, без преувеличения, сотни людей – лишь официальных партнеров почти три десятка! А еще же волонтеры, количество которых ежедневно увеличивается и скоро достигнет полтысячи – и это только начало. Для нас это большое утешение, и в то же время – большая ответственность, поэтому мы стремимся делать все прозрачно и как можно лучше. Проект интересен в частности тем, что каждый в нем может найти свою плоскость помощи – кто-то помочь финансово или подарить лишний компьютер, а кто-то умеет работать с детьми, другие – помогать организационно, ресурсно или просто добрым советом. Убежден, что небольшая помощь каждого в сумме даст чрезвычайно мощный синергический эффект».

Чтобы присоединиться к Команде 3D нужно заполнить анкету на сайте Фонда www.peopleofthefuture.org.ua

К проекту можно приобщиться также иным способом: подарить б/у технику в детдом, перечислить средства для закупки новых ПК и тому подобное.

Избери свою плоскость Dопомоги – присоединяйся к Команде 3D!

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