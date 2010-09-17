Общественные деятели возмущены реакцией Януковича на открытое письмо по поводу ситуации в Украине

Киев. 17 сентября. УНИАН. Общественные деятели и деятели культуры возмущены реакцией Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на свое открытое письмо относительно социально-политической ситуации в Украине.

Об этом они сказали сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Заместитель председателя Украинского всемирного координационного совета Михаил РАТУШНЫЙ отметил, что после обнародования открытого письма стали появляться сообщения о том, что авторы письма подписывали его за деньги, что они отзывают свои подписи.

“Настораживает, что вместо открытого диалога или хотя бы формального ответа на поставленные в открытом письме острые вопросы появились инспирированные лицами, приближенными к администрации ЯНУКОВИЧА, провокационные сообщения”, - сказал М.РАТУШНЫЙ.

По его словам, ответ Президента должен был быть “в контексте общественного диалога, а не каких-то провокаций или инсинуаций”. “Формат этого ответа должен избрать сам Президент”, - отметил М.РАТУШНЫЙ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Юрий ЩЕРБАК отметил, что открытое письмо дает “комплексную, всестороннюю оценку деятельности нового режима, основывается на фактах, которые уже имели место в Украине”, и не является “поспешным и эмоциональным”.

По его убеждению, Президент должен вести постоянный диалог с гражданским обществом и “не ограничиваться кругом избранных им деятелей”. Способность выслушать какие-то негативные моменты - это свидетельство мудрости тех, кто стоит у власти”, - сказал Ю.ЩЕРБАК.

Он также считает, что Президент должен обнародовать свое виденье ситуации в стране.

По словам Ю.ЩЕРБАКА, письмо подписали “не люди, которые дерутся за власть, а люди, которые представляют гражданское общество”.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир ВАСИЛЕНКО призвал соотечественников отреагировать на это письмо. “Письмо является открытым, и каждый украинец может присоединиться к письму и высказаться в его поддержку. Я призываю соотечественников отреагировать на это письмо”, - сказал он.

Внук Ивана Франко Роланд ФРАНКО, в свою очередь, опроверг информацию, которая появилась в некоторых СМИ, о том, что он отозвал свою подпись. В то же время он подтвердил, что “не согласен с недостаточно деликатной формой письма”.

Открытое письмо подписали 150 деятелей культуры и общественности из более чем 15 регионов Украины. Они выразили свою обеспокоенность по поводу социально-политической ситуации, которая складывается в Украине в результате деятельности команды Президента В.ЯНУКОВИЧА.