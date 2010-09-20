Обновленный МАРКЕТ на портале UKR.NET привлек больше покупателей

Дневная аудитория МАРКЕТа на портале UKR.NET за год увеличилась в два раза и продолжает расти Дневная аудитория МАРКЕТа на национальном интернет-портале UKR.NET выросла вдвое, по сравнению с прошлым годом.

В МАРКЕТе собраны лучшие в своих товарных группах интернет-магазины. «УКРНЕТ» постоянно мониторит их деловую репутацию, ассортимент и технические характеристики.

В августе, с обновлением интерфейса портала UKR.NET, изменился и внешний вид МАРКЕТа. Теперь ссылки на интернет-магазины представлены в виде списков, объединенных в товарные группы.