Киевская «Батькивщина» начала формировать «черный список» должностных лиц, которые препятствуют проведению честных выборов
Киев. 20 сентября. УНИАН. Киевская областная организация Всеукраинского объединения «Батькивщина» начала формирование «черного списка» должностных лиц, которые препятствуют проведению честных выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов 31 октября.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины от фракции «БЮТ-Батькивщина», председатель Киевской областной организации ВО «Батькивщина» Константин БОНДАРЕВ.
«УК нас есть целый перечень органов власти и людей, имеющих властные полномочия, которые принимали участие, так сказать, в формировании основы для фальсификаций. Я хотел бы сказать, что мы на сегодняшний день предложили и анонсируем программу, которую, я надеюсь на то, что нас поддерживают и наши коллеги в других регионах, будем воплощать в жизнь. Я предлагаю сделать такой «черный список» людей, которые именно и разрушали основы демократии в нашей стране», - сказал К.БОНДАРЕВ.
В этот список, который обнародовал К.БОНДАРЕВ, вошли 18 человек. В частности, это судья Печерского районного суда Сергей ВОВК, начальник Главного управления юстиции в Киевской области Нина ЯЩЕНКО, первый заместитель этого управления Тамара КРАСАВИНА, начальник Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве Олег ШКОЛЬНЫЙ, начальник отделения разрешительной системы Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве Виктор ВАСИЛЕНКО, члены Центральной избирательной комиссии Татьяна ЛУКАШ, Тамара АСТАХОВА, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Юрий ДОНЧЕНКО, Александр ОСАДЧУК, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Александр ЧУПАХИН, Александр ШЕЛЕСТОВ, а также четыре начальника управлений юстиции в районах Киевской области.
«Мы будем доказывать и после этих выборов причастность этих людей (к фальсификациям - УНИАН), и будем требовать их наказания и не только в административном порядке. Эти люди должны быть за решеткой, эти люди перешли грань закона, они использовали свои властные полномочия и свои чиновнические кресла для того, чтобы фальсифицировать выборы с помощью подделки документов и затягивания сроков», - отметил К.БОНДАРЕВ.
Он объяснил, что создание «черного списка» связано с тем, что члены ЦИК при формировании территориальных избирательных комиссий в Киевской области проголосовали за включение в них представителей не от легитимной партийной организации «Батькивщины», а от ее «клона». Также К.БОНДАРЕВ сообщил, что партия обратится в прокуратуру и суд относительно привлечения этих лиц к ответственности.
«Этот перечень мы будем дополнять. Все эти люди совершили уголовные преступление, и они независимо от времени должны быть наказаны. Всякое зло должно быть наказано, иначе мы не сможем двигаться как общество дальше», - сказал К.БОНДАРЕВ.
Кроме того, он сообщил, что власть уже определила для ВО «Батькивщина» «сколько процентов у нас будет в протоколах (о результатах голосования 31 октября - УНИАН)». При этом он не уточнил, какие конкретные цифры могут быть внесены в протоколы.
Как сообщал УНИАН, 15 сентября Центральная избирательная комиссия сформировала персональный состав территориальных избирательных комиссий на выборы в органы местного самоуправления 31 октября.
В частности, в областную ТИК в Киевской области были утверждены кандидаты, предложенные Владимиром МАЙБОЖЕНКО от имени партии “ВО “Батькивщина”, однако В.МАЙБОЖЕНКО был исключен из этой партии.