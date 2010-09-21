Каким интернет-магазинам доверять?

Интернет сделал шопинг быстрым и удобным. Сегодня купить в интернет-магазине, не выходя из дома, можно практически все: продукты, книги, мебель, компьютеры и многое другое. Но 40% пользователей UAнета не доверяют электронным магазинам, 38% являются убежденными защитниками традиционных торговых отношений, 13% не пробовали или не умеют заниматься онлайн-шопингом, 12% испытывают потребность вживую ознакомиться с товаром перед покупкой*.

Вы наверняка наслышаны о не очень приятных историях, связанных с интернет-торговлей: курьер привозит некачественный товар или совсем не то, что было заказано, гарантии и чеки отсутствуют, вернуть или обменять продукт невозможно, фотография товара отличается от его реального вида и пр. Как избежать подобных ситуаций?

Национальный интернет-портал UKR.NET предлагает воспользоваться МАРКЕТом, в котором представлены лучшие в своих товарных группах интернет-магазины. Что же дает право называть их такими? Во-первых, позитивная деловая репутация, которую «УКРНЕТ» постоянно мониторит, понимая, что вопрос доверия играет существенную роль в торговых отношениях. Во-вторых, товарный ассортимент интернет-магазина. В-третьих, технические характеристики сайтов – быстрая загрузка, удобный интерфейс.

***Компания «УКРНЕТ» – производитель лучших сервисов для украинской интернет-аудитории: национальный интернет-портал UKR.NET, лента новостей из нескольких сотен всеукраинских и региональных источников, сервис погоды SINOPTIK.ua, МАРКЕТ с предложениями лучших в своих товарных категориях интернет-магазинов, сервис закладок, электронная почта FREEMAIL.ukr.net, виртуальная флешка e-Disk, сайт трудоустройства JOB.ukr.net, видеохостинг PLAY.ukr.net, киноафиша KINO.ukr.net, телегид TV.ukr.net, гороскопы ORAKUL.com, сайт знакомств ONONA.ua и городской справочник CITY.ukr.net.

*Данные взяты из исследования компании InMind «Портрет потенциального пользователя интернет-магазинов»