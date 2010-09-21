Общественные организации требуют вынести на публичное обсуждение законопроект о предупреждении истязаний

Киев. 21 сентября. УНИАН. 40 общественных правозащитных организаций Украины требуют от Министерства юстиции, ряда профильных комитетов Верховной Рады вынести на публичное обсуждение положения законопроекта о создании национальных превентивных механизмов предупреждения истязаний.

Соответствующее открытое письмо огласила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Международного женского правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Екатерина ЛЕВЧЕНКО.

По ее словам, еще в 2006 году Украина взяла на себя обязательство перед ООН создать механизм предупреждения истязаний.

"В этом году Министерство юстиции разработало законопроект о создании национального механизма предупреждения истязаний, однако сделано это было за закрытыми дверями, без привлечения ни одной правозащитной организации. А без нашего голоса нельзя вести речь о создании эффективного механизма противодействия такому явлению", - сказала она.

При этом Е.ЛЕВЧЕНКО отметила, что авторы законопроекта предлагают возложить выполнение функций национальных превентивных механизмов предупреждения истязаний на институт Уполномоченного ВР по защите прав человека, не учтя ни критику правозащитников, ни отказ Омбудсмана еще в 2006 году брать на себя выполнение этих функций.

Эксперт Харьковской правозащитной группы Людмила КОВАЛЬ обратила внимание на социальные исследования, которые свидетельствуют о малой эффективности работы института Уполномоченного ВР по правам человека.

По ее словам, общественный мониторинг выявил, что "только 23% производств Омбудсмана заканчиваются восстановлением прав жалобщиков. А производства по жалобам Омбудсман открывает всего по 11% жалоб, полученных от граждан".

Правозащитники подчеркивают, что "позиция Министерства юстиции вызывает как минимум удивление, ведь проект Закона Украины "О Национальном комитете против истязаний", который был подготовлен министерством, прошел широкое общественное обсуждение, к его разработке были привлечены известные эксперты общественных организаций".