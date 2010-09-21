Компания "АУЗ Факторинг" разместила на Украинской бирже свои облигации серии "А" на 10 млн. грн.

Киев. 21 сентября. УНИАН. Факторинговая компания "АУЗ Факторинг" провела досрочное размещение на Украинской бирже своих именных процентных облигаций серии "А" на 10 млн. грн.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор ООО «АУЗ Факторинг» Зоряна ЦЕБРОВСКАЯ.

По ее информации, покупателями облигаций выступили юридические и физические лица - резиденты Украины.

З.ЦЕБРОВСКАЯ также отметила, что с понедельника, 20 сентября, компания начала размещение облигаций серии "В" на общую сумму 25 млн. грн. Процентная ставка по облигациям серии "А", "В", а также планируемой к размещению серии "С" планируется на уровне 23% годовых.

По словам начальника отдела факторинга ООО «АУЗ Факторинг» Антона КРАМАРЕНКО, привлеченные от размещения средства компания намерена инвестировать в развитие направления факторинга по финансированию под уступку текущей дебиторской задолженности, в частности в рамках проекта по партнерскому сотрудничеству с сетью супермаркетов "Ашан". По его информации, до конца года общее финансирование проектов компании планируется увеличить на 25 млн. грн. По словам А.КРАМАРЕНКО, по состоянию на сентябрь 2010 г. загрузка портфеля по классическому факторингу составляла 12,2 млн. грн.

Справка УНИАН. Факторинговая компания "АУЗ Факторинг" специализируется на предоставлении финансирования под уступку текущей дебиторской задолженности. "АУЗ Факторинг" входит в состав группы компаний CredEx. В данную группу также входит коллекторское агентство ООО "Агентство по управлению задолженностью".