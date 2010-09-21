Партия «Громадська сила» просит Президента гарантировать честное проведение местных выборов
Киев. 21 сентября. УНИАН. Партия «Громадська сила» просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА гарантировать честное проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября.
Об этом председатель днепропетровской городской организации партии «Громадська сила» Андрей БАСКО заявил на пресс-конференции в УНИАН.
«Настораживает не потому, что «Громадській силі» не дают прийти зарегистрироваться, настораживает то, что у днепропетровцев забирают возможность проявить себя и сделать свой выбор. Эта ситуация вынуждает нас обратиться к единственному человеку, который может это все остановить и помешать этому беспределу, - это человек, который гарантирует права граждан, гарант Конституции, Президент нашей страны Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ, к которому мы хотели обратиться от имени нашей партии и днепропетровцев с просьбой содействовать тому, чтобы все-таки днепропетровцам дали возможность проголосовать», - сказал А.БАСКО.
Он отметил, что для всех политических сил во время местных выборов должны быть созданы равные условия.
По словам А.БАСКО, поводом к обращению стало пренебрежение к закону со стороны местных властей и препятствие с их стороны проведению честных выборов.
Кроме того, он заявил, что местные власти незаконно уничтожают рекламные плакаты партии «Громадська сила» и препятствуют ее регистрации для участия в выборах в органы местного самоуправления.
«Не может быть такого, что в последний момент кого-то не зарегистрируют, тем более, если эти организации являются лидерами избирательной гонки», - подчеркнул А.БАСКО, отметив, что если эта ситуация не разрешится, партия будет проводить акции протеста.
В свою очередь, начальник юридического отдела Днепропетровского горисполкома Сергей МАРТЫНЮК заявил, что незаконные действия властей заставляют чиновников, не согласных с этим, уходить в отставку.
«За последние два месяца целый ряд достойных людей, достойных специалистов покинули свои рабочие места и перестали работать в Днепропетровском городском совете», - сказал С.МАРТЫНЮК.
Он отметил, что вчера сам написал заявление об уходе с занимаемой должности. По словам С.МАРТЫНЮКА, он пошел на этот шаг, поскольку городской властью, в обход решения горсовета, был подготовлен указ о реорганизации юридического отдела в юридическое управление, с последующим сокращением занимаемой им должности.
В свою очередь, бывший заместитель мэра Днепропетровска по вопросам строительства и архитектуры Александр АФАНАСЬЕВ сообщил, что по инициативе городских властей ведутся необоснованные проверки бизнес-структур.
«Проверки начинаются чаще всего без всяких на то оснований, возглавляют проверки органы прокуратуры. Цель одна - прежде всего, дестабилизировать ситуацию на этих предприятиях», - сказал А.АФАНАСЬЕВ.
Также он заявил о фактах давления властей города на директоров муниципальных предприятий, руководителей местных СМИ, директоров школ.
«Таким образом используются любые рычаги воздействия, чтобы запугать возможного кандидата на пост городского головы и его политсилу», - отметил А.АФАНАСЬЕВ.
Кроме того, по его словам, территориальная избирательная комиссия Днепропетровска инициировала проверку партии, которую незаконно проводить в преддверии выборов.