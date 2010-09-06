"Субос-Украина" начала производство бутилированной питьевой воды для школьников под ТМ "Эталон"

Компания "Субос-Украина" (Киев) начала производство бутилированной питьевой воды для детей дошкольного и школьного возраста под ТМ "Эталон".

Об этом на пресс-конференции сообщил директор компании Александр Крячко.

Вода выпускается в бутылях емкостью 18,9 и 5 литров, цена реализации составляет соответственно 43 и 12 гривен.

По физико-химическим, микробиологическим и органолептическим показателям вода для школьников отвечает показателям премиум-класса, проходит дополнительные степени очистки и насыщение кислородом.

Компания планирует до конца года реализовать 150 тыс. литров данной продукции, в дальнейшем нарастить эти объемы до 500 тыс. литров в год.

Александр Крячко отметил также, что будет рассмотрен вопрос выпуска воды для школьников в бутылках емкостью 0,5 литра.

Компания намерена поставлять новый продукт в учебные заведения и в розницу.

На данный момент компания выпускает 5 видов бутилированной воды: "Эталон" природную, "Йодис-Эталон", "Эталон" смягченную, "Эталон" классическую, артезианскую питьевую воду "Эталон" в упаковке "Bag-in-box".

Как сообщало агентство, ООО "Субос-Украина" является управляющей компанией над ООО "Компания Субос" (производитель воды), реализацией и доставкой воды занимается компания "Эталон-Украина".

Ассоциация "Бутилированные воды Украины" прогнозирует увеличение объема продаж на рынке HOD (Home&Office delivery) рынок доставки воды домой и в офис в таре емкостью 18,9 литра на 10% до 22,2 млн. дал в 2010 году.