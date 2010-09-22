Портрет виртуального шопера

Число посетителей интернет-магазинов за год выросло почти на 30%. Вопрос доверия актуален, как никогда.

В 2010 г. количество пользователей интернет-магазинами составило 8,3 млн. человек. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Среди виртуальных шоперов преобладает молодая платежеспособная аудитория. Треть интернет-покупателей имеют высокий доход.

В сравнении с прошлым годом, пользователи стали совершать больше онлайн-покупок практически по всем товарным группам. Хотя в этом году шопинг-предпочтения несколько изменились. Если в 2009 г. наибольшей популярностью пользовались комплектующие для компьютеров, то в 2010 г. - книги. Другими популярными категориями являются мобильные телефоны и аксессуары к ним, подарки, бытовая техника и пр.

Доверие играет самую важную роль в торговых отношениях в Сети. 40% пользователей Интернета отмечают его как основной фактор, сдерживающий их от совершения покупок в виртуальном пространстве. Поэтому в МАРКЕТ на национальном интернет-портале UKR.NET попадают только лучшие в своих товарных группах интернет-магазины: деловая репутация, товарный ассортимент и технические характеристики каждого из них постоянно отслеживаются. В том, что магазинам из МАРКЕТа можно доверять, свидетельствует динамика его дневной аудитории: за год она увеличилась вдвое.

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