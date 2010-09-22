Фонд Яценюка начал реализацию программы поддержки молодых и активных женщин

Киев. 22 сентября. УНИАН. Фонд Арсения ЯЦЕНЮКА «Открой Украину» объявляет о начале программы по поддержке молодых, активных и успешных женщин, которые работают ради изменения страны к лучшему, и реализуют проекты, помогающие обществу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор фонда «Открой Украину» Иванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ.

По ее словам, проект будет реализовываться в рамках программы "Пространство Перемен" при поддержке офиса Госсекретаря по глобальным женским вопросам.

И.КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ отметила, что главная цель программ фонда – поддержка активных молодых людей из всех регионов Украины. “Мы считаем, что в Украине ощущается нехватка активных молодых людей, новых лиц, которые представлены в процессах принятия решений, именно поэтому эта программа задумывалась как достаточно широкая, массовая программа действенных, активных людей, которые работают в регионах Украины”, - сказала она.

Директор фонда подчеркнула, что сегодня в Украине особенно недооценены женщины, поэтому новая программа и рассчитана на молодых женщин-лидеров. “Мы считаем, что женщины в Украине недооценены на руководящих должностях, они не активно участвуют в процессе принятия решений. Согласно исследованиям программы Европейского Союза и ООН “Равные возможности и права женщин в Украине”, Украина, собственно говоря, признана худшей страной в Европе с точки зрения недопредставления женщин на руководящих и выборных должностях”, - отметила И.КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ.

Сегодня, по ее словам, во власти происходит период “коммунистического ренессанса” в отношении к женщинам. В частности, она обратила внимание на отсутствие женщин в правительстве, на других руководящих должностях.

Соуправляющий партнер компании «Horizon Capital», член наблюдательного совета "Пространства Перемен" Наталия ЯРЕСЬКО выразила убеждение, что без женщин невозможно решить никакой проблемы в мире. “Потому что их совет, их опыт, их виденье общественных или экономических, государственных проблем являются иными и нуждаются во внимании, и должны быть учтены при принятии окончательного решения”, - считает она.

Н.ЯРЕСЬКО подчеркнула, что кроме важности поддержки и продвижения молодых украинских женщин очень важным является проведение информационной кампании, касающейся значения женщин в мире.

Как подчеркивалось на пресс-конференции, номинировать женщин к участию в программе может самый широкий круг организаций из всех регионов Украины: предприятия, неправительственные организации, объединения граждан, научные и образовательные институты, масс-медиа, органы власти и местного самоуправления.

Наблюдательный совет программы «Пространство Перемен» отберет 30 победительниц в возрасте до 35 лет. Победительницы будут определяться среди тех номинанток, которые достигли самых заметных результатов во время внедрения проектов и инновационных идей; реализуют проекты, приносящие реальную пользу местной общине; готовы принять непосредственное участие в разработке и реализации информационной кампании. Конечная дата представления номинаций – 30 сентября.

Для представления кандидата к участию в программе необходимо заполнить в электронном виде номинационную форму на странице http://ua.prostirzmin.org/contest/ и отправить ее по адресу space@openukraine.org

Из полученных представлений наблюдательный совет программы «Пространство Перемен» определит 30 ярких, неординарных и успешных женщин в возрасте до 35 лет.

Участники программы смогут получить необходимые ресурсы для разработки и реализации крупной информационной кампании, реализовать собственные решения и идеи и презентовать свои проекты общественности на национальном уровне, разработать на их основе рекомендации, которые позволят использовать их опыт в других регионах. Также участники смогут получить возможность для профессионального развития - через специально организованные учебные программы и тренинги, обменяться опытом с коллегами из Украины и из других стран, наладить новые контакты с единомышленниками.