Киев. 23 сентября. УНИАН. Компания «Амадеус Украина» по итогам 2010 г. ожидает возврата объемов бронировок на докризисный уровень.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Амадеус Украина» Алексей МУРОМЦЕВ.

«В 2009 году совокупное падение составило около 20% к 2008 году. 2010 год показал очень хорошую динамику, рынок вернулся к росту. Был очень впечатляющий рост в 1-м квартале, он превышал 20%, он упал до 10% во втором квартале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и обратно возвращается к границе свыше 15% в 3-м квартале. Я думаю, что если такая динамика сохранится, то мы можем констатировать, что за 2010 г. к 2009 г. совокупный прирост составит не менее 15%. Что означает, в принципе, выход на докризисные объемы», - сказал А. МУРОМЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, «Амадеус Украина» в 2009 г. в связи с кризисом отмечала падение объемов бронирования. В частности, в 1-м квартале 2009 г. отмечалось падение на уровне 30%, во втором – 27%, в третьем – 23-24%.

Справка УНИАН. Компания “Amadeus” – ведущий поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок. Занимает 1-е место среди глобальных мировых дистрибутивных систем по количеству туристических агентств, использующих систему бронирования. Главный офис находится в Мадриде (Испания).

“Amadeus” занимает наибольшую долю рынка среди Глобальных Систем Бронирования билетов в Украине, производимых туристическими агентствами страны. При этом осуществляется бронирование авиаперевозок, гостиниц, круизов, турпакетов, железнодорожных перевозок.

«Амадеус Украина» на 100% принадлежит компании "Амадеус Глобал Тревел Дистрибьютион С.А.".