«Амадеус Украина» по итогам 2010 г. ожидает возврата объемов бронировок на докризисный уровень
Киев. 23 сентября. УНИАН. Компания «Амадеус Украина» по итогам 2010 г. ожидает возврата объемов бронировок на докризисный уровень.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Амадеус Украина» Алексей МУРОМЦЕВ.
«В 2009 году совокупное падение составило около 20% к 2008 году. 2010 год показал очень хорошую динамику, рынок вернулся к росту. Был очень впечатляющий рост в 1-м квартале, он превышал 20%, он упал до 10% во втором квартале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и обратно возвращается к границе свыше 15% в 3-м квартале. Я думаю, что если такая динамика сохранится, то мы можем констатировать, что за 2010 г. к 2009 г. совокупный прирост составит не менее 15%. Что означает, в принципе, выход на докризисные объемы», - сказал А. МУРОМЦЕВ.
Как сообщал УНИАН, «Амадеус Украина» в 2009 г. в связи с кризисом отмечала падение объемов бронирования. В частности, в 1-м квартале 2009 г. отмечалось падение на уровне 30%, во втором – 27%, в третьем – 23-24%.
Справка УНИАН. Компания “Amadeus” – ведущий поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок. Занимает 1-е место среди глобальных мировых дистрибутивных систем по количеству туристических агентств, использующих систему бронирования. Главный офис находится в Мадриде (Испания).
“Amadeus” занимает наибольшую долю рынка среди Глобальных Систем Бронирования билетов в Украине, производимых туристическими агентствами страны. При этом осуществляется бронирование авиаперевозок, гостиниц, круизов, турпакетов, железнодорожных перевозок.
«Амадеус Украина» на 100% принадлежит компании "Амадеус Глобал Тревел Дистрибьютион С.А.".