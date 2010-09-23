«Амадеус Украина» с 1 октября ожидает массового подключения турагентств к новой системе бронирования билетов "Укрзализныци"

Киев. 23 сентября. УНИАН. Компания «Амадеус Украина» ввела инновационное решение для бронирования железнодорожных билетов «Укрзализныци» Аmadeus Rail Ukraine и с 1 октября т.г. ожидает массового подключения туристических агентств к этой системе.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Амадеус Украина» Алексей МУРОМЦЕВ.

По его словам, данный проект находится в производственной фазе, и около 10 агентств уже начали продажи.

«В пилотной фазе данное решение работает уже на протяжении 2-3 месяцев. Мы намеренно выбирали не только турагентства в Киеве, но и в регионах. Самые большие результаты показаны крымскими агентствами — летний сезон, сами понимаете. Новая версия решения, более эффективная, введена в эксплуатацию буквально вчера. В настоящий момент осуществляется миграция тех агентств, которые использовали предыдущую версию, и начиная с 1 октября будет массовое подключение всех желающих турагентств-партнеров Amadeus. Мы прогнозируем подключение сотен офисов», - отметил гендиректор.

Как сообщил А.МУРОМЦЕВ, решение разработано совместно с официальным партнером - «Укрзализныцей» на основании технологии, созданной при поддержке железнодорожной администрации и Министерства транспорта и связи Украины. Система позволяет туристическим агентствам осуществлять бронирование и управление заказом железнодорожных билетов для клиентов туристических агентств – индивидуальных и корпоративных путешественников. В частности, благодаря Amadeus Rail Ukraine клиенты туристических агентств получат доступ к информации о расписании, наличии мест и стоимости проезда в выбранном поезде. Заказ проездных документов при помощи Amadeus Rail Ukraine позволяет получить индивидуальный код заказа, который можно обменять на проездной документ в билетных кассах Украины.

При этом продажи осуществляются по тарифам «Укрзализныци».

По словам А.МУРОМЦЕВА, сейчас обсуждается вопрос выхода данного решения за пределы Украины. «Мы обсуждаем с "Укрзализныцей" возможность использования данного решения за пределами Украины. Наверное, сегодня рано делать выводы, однако уже проявлен интерес со стороны коммерческих организаций «Амадеус» в целом ряде стран», - сказал он.

Введение решения Amadeus Rail Ukraine актуально также в контексте проведения Евро-2012 в Украине, отметил гендиректор.

Справка УНИАН. Компания “Amadeus” – ведущий поставщик передовых решений в области информационных технологий, дистрибуции и электронной коммерции для мировой индустрии туризма и транспорта. Занимает 1-е место среди глобальных мировых дистрибутивных систем по количеству туристических агентств, использующих систему бронирования. Главный офис находится в Мадриде (Испания).

Система Amadeus работает в 215 странах мира.

Amadeus занимает наибольшую долю рынка среди Глобальных Систем Бронирования билетов в Украине, производимых туристическими агентствами страны. При этом осуществляется бронирование авиаперевозок, гостиниц, круизов, турпакетов, железнодорожных перевозок. «Амадеус Украина» на 100% принадлежит компании "Амадеус Глобал Тревел Дистрибьютион С.А.".