Нежинская “Батькивщина” заявляет о подготовке фальсификаций на местных выборах в городе и районе

Киев. 23 сентября. УНИАН. Нежинская организация партии “Батькивщина” заявляет о подготовке фальсификаций на местных выборах в городе и районе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполняющий обязанности мэра Нежина Олег БАРАНКОВ.

Он рассказал, что с середины 90-х годов городом руководил выдвиженец Коммунистической партии Михаил ПРИХОДЬКО. По словам О.БАРАНКОВА, “за эти 15 лет М.ПРИХОДЬКО нанес большой вред городу”. В качестве пример он отметил, что сейчас в Нежине нет ни одного кинотеатра, было продано большое количество коммунального имущества, закрыт единственный бассейн, продан ряд объектов в историческом центре города.

О.БАРАНКОВ сказал, что в 2005-2006 годах был проведен ряд акций протеста против политики мэра Нежина. В конечном итоге в декабре 2008 года против М.ПРИХОДЬКО было возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 60 тысяч долларов и он был взят под стражу. В результате М.ПРИХОДЬКО также был отстранен от исполнения обязанностей мэра города. Однако в апреле 2009 года по решению апелляционного суда мера пресечения для него была изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде. С этого времени, по словам О.БАРАНКОВА, “М.ПРИХОДЬКО провел работу с представителями правоохранительных органов, судьями, другими должностными лицами”. И.о. мэра Нежина отметил, что на многочисленные обращения депутатов горсовета в Верховную Раду, к Президенту о ходе расследования от прокуратуры в ноябре 2009 года поступил ответ о том, что досудебное следствие по делу М.ПРИХОДЬКО уже закончено и продолжается ознакомление обвиняемого с материалами дела. И.о. мэра добавил, что с того времени никаких продвижений по делу не произошло и, когда состоится суд, неизвестно.

Между тем, заявил О.БАРАНКОВ, “М.ПРИХОДЬКО разными средствами вмешивается в работу горсовета, оказывает давление на депутатов, и сам активно готовится к местным выборам”. Он добавил, что М.ПРИХОДЬКО вышел из рядов Народной партии, организацию которой возглавлял на протяжении длительного времени, и сейчас “прибирает к рукам местную организацию Партии регионов, готовясь от нее баллотироваться на должность мэра”. О.БАРАНКОВ обвинил экс-мэра в попытках вмешаться в процесс формирования территориальных избирательных комиссий, в других формах использования административного ресурса. “Есть большие сомнения в проведении прозрачных, демократических выборов в Нежине и районе”, – сказал О.БАРАНКОВ.