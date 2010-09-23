«Джаз Коктебель» бьет рекорды

Восьмой год подряд во время бархатного сезона знаменитая Страна коньяков Коктебель превращается в украинскую джазовую Мекку Популярность фестиваля растет ежегодно, в 2010-м наибольший оpen-аir в СНГ – «Джаз Коктебель» – побил все рекорды не только по количеству зрителей (фестиваль посетило около 30 тысяч лиц), но и по численности исполнителей и инструментов, которые они привезли с собой.

В этом году были две сцены – камерная «Волошинская» и современная Nujazz. Традиционным партнером фестиваля уже восьмой год подряд выступает торговая марка «Коктебель».

В пятницу зрители смогли оценить творчество Фри СпоукенБенда, кабаре «Серебряная свадьба», групп «АукцЫон», «Даха Браха», «Аддис-Абеба». El Кравчук исполнил романсы Александра Вертинского, с сольными программами выступили Юрий Кузнецов и Карл Риттер (Австрия). Долгожданным было выступление кабаре-бренда «Серебряная свадьба». Белорусский коллектив представил ошеломляющий микс из французского шансона, диксиленда, кантри, народной музыки и латиноамериканских ритмов.

В субботу в фестивале приняли участие Элл Фостер, Олег Скрипка и джаз-кабаре «Забава», Лисса Вассаби, Пол Роджерс. Долгожданные гости фестиваля Элл Фостер и Карл Риттер, конечно, позабавили, однако самым ярким и наиболее эмоционально насыщенным в этот день стало совместное выступление киевской группы «Даха Браха» с легендарным вокалистом, «душой De Phazz» Карлом Фриерсоном.

“Мы как почитатели джазовой музыки активно участвуем в организации и проведении фестиваля, – рассказал бренд-менеджер ТМ «Коктебель» Илья Онищенко. – А в хорошей компании друзей и партнеров под бокал отличного выдержанного коньяка получаем еще большее удовольствие, слушая Карла Фриерсона и других всемирно известных исполнителей. Эта музыка дарует уникальную атмосферу праздника, позволяет нам увидеть жизнь с новой стороны. Пусть этот праздник никогда не заканчивается и из года в год собирает все больше фестивальной публики в знаменитой Стране коньяков Коктебель!”. Для молодежи фестиваль стал поводом приехать в солнечный и гостеприимный Коктебель из разных городов Украины и России. Вокруг звучали тамтамы, гудели трубы, рекой лилось коктебельське вино. “В Коктебеле тусовка очень отличается от других мест в Крыму. Съезжается интеллектуальная публика, которая слушает хорошую музыку, ищет позитивные впечатления”, – подчеркнул музыкант Олег Скрипка.