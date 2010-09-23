Журналист Шарий просит СБУ расследовать угрозы в его адрес

Киев. 23 сентября. УНИАН. Журналист Интернет-изданий “Обозреватель” и From-ua.com Анатолий ШАРИЙ обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать угрозы в его адрес.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Журналист рассказал, что 15 сентября ему позвонили по телефону с неизвестного номера, но с одесским городским кодом 048, и мужчина сказал: “Успокойся, заплати по иску, и не дергайся. А то отрежем голову, и потеряем тебя”. Сразу после этого ему поступил еще один вызов с того же номера, и журналиста спросили: “Ты понял? Ты не обиделся?”.

А.ШАРИЙ сказал, что в тот же день он отправился в Службу безопасности Украины и передал письмо, в котором изложил содержание этих телефонных разговоров и свои предположения по поводу того, кто и почему может ему угрожать.

Журналист заявил, что связывает угрозы с рядом своих публикаций в Интернет-издании From-ua.com. В связи с изложенным в них, одна из фигуранток его статей в июле 2010 года обратилась в суд с требованием компенсировать нанесенный ей неправдивой информацией моральный вред. В ходе рассмотрения дела адвокат А.ШАРИЯ подготовил ходатайство об истребовании судом всех документов, на основании которых были подготовлены журналистские материалы. Однако, по словам журналиста, он был удивлен, когда судья отказалась принять эти ходатайства. А.ШАРИЙ сказал, что это и ряд других решений указывают, по его мнению, на заангажированность судьи и необобъективное рассмотрение дела.

Он считает, что угрозы в его адрес идут от людей, которые обратились в отношении него в суд.