Новый участник Программы лояльности «5 бриллиантов» Группы компаний «НИКО»

09:00, 28 сентября 2010
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Компания «АвтоАльянс», официальный дилер Nissan Motor в Киеве и Киевской области, сообщает об участии во всеукраинской Программе лояльности «5 бриллиантов», действующей во всей сети дилерских центров Группы компаний «НИКО».

Участие ДЦ «АвтоАльянс» в Программе лояльности «5 бриллиантов» – это не только предоставление дополнительных услуг и привилегий со стороны компании, но и развитие двухстороннего сотрудничества, позволяющего формировать культуру лояльного отношения, как со стороны компании, так и со стороны Клиента. 

Дилерский центр «АвтоАльянс» является частью Программы лояльности «5 бриллиантов» с момента своего открытия в мае текущего года. По состоянию на сегодняшний день, участниками Программы уже стали 573 человека, из числа которых 1% имеет статус наивысшего уровня, 2% участников находятся на четвертом уровне, 3% - на третьем, 4% - на втором и большинство – 90% - начали свое восхождение по уровням пяти бриллиантов.

Пять бриллиантов в названии символизируют 5 уровней Программы лояльности. Каждый новый уровень предоставляет его владельцу бóльший набор бонусов и привилегий. Участник Программы лояльности, который неоднократно проходит обслуживание, приобретает запасные части и комплекты аксессуаров, получает скидку до 20% на работы, до 15% скидки в случае приобретения запасных частей и/или аксессуаров, а также до 3% дисконта в случае покупки автомобиля – нового или trade-in.

Стараясь максимально соответствовать ожиданиям своих Клиентов, Группа компаний «НИКО» постоянно совершенствует условия Программы лояльности «5 бриллиантов». С этой целью разработаны и действуют специальные программы: «Семья», позволяющая всем членам семьи Клиента пользоваться одной накопительной карточкой, а также «Друзья», которая предполагает получение специальных условий для друзей Участника Программы. 

Среди преимуществ участия в Программе лояльности «5 бриллиантов»:

- гибкая, прозрачная и понятная для каждого Клиента комплексная система получения и накопления скидок для покупки и обслуживания автомобиля на СТО, приобретения запасных частей и аксессуаров;

- полноценное функционирование программы лояльности в дилерских предприятиях «НИКО» на всей территории Украины;

- льготные условия использования услуг компаний группы «НИКО»;

- индивидуальный подход к каждому Клиенту.

Дилерский центр «АвтоАльянс» приглашает всех желающих автолюбителей присоединиться к Программе лояльности «5 бриллиантов», став участником которой Вы получаете внимание и заботу, а также понятные и прозрачные условия сотрудничества с нами.

Подробная информация об условиях участия в Программе лояльности - www.nissan-ask.com.ua, а также по телефону информационной линии 8-800-30-38-38.

Адрес дилерского центра «АвтоАльянс»: г. Киев, ул. Корабельная, 4а.

График работы автосалона:  пн-сб: 9.00-21.00, вс: 10.00-18.00

График работы СТО:  8.00-21.00, без выходных.

*** Дилерский центр «АвтоАльянс» -

Официальный дилер Nissan Motor в Киеве и Киевской области. Компания входит в состав розничной дилерской сети Группы компаний «НИКО». Общая площадь дилерского центра составляет около 2100 кв.м., из которых станция технического обслуживания занимает1600 кв.м. и является самой большой сервисной станцией Nissan в Украине: 750 кв.м. – зона технического обслуживания и текущего ремонта; и 850 кв.м. – цех кузовного ремонта, оборудованный 14 постами с возможностью обслуживать до 30 автомобилей в день. 500 кв.м. занимает демонстрационный зал, в котором представлен полный модельный ряд  Nissan.

Группа компаний «НИКО» - Группа компаний, основными направлениями деятельности которой являются: автомобильный бизнес (импорт, дистрибуция, розничные продажи и сервисное обслуживание), операции финансового сектора (страхование, лизинг, финансирование и кредитование, инвестиции и управление активами), строительство; транспортные, таможенно-брокерские услуги и корпоративная социальная ответственность. Бренд «НИКО» признан самым дорогим автомобильным брендом Украины согласно рейтингу журнала «ГVардия» (ИД «Галицкие контракты»).

Подробнее о Группе компаний «НИКО» - www.niko.ua.

Номер телефона «горячей линии» «НИКО» - 8-800-30-38-38, круглосуточно.

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь, к:

Лене Слободянюк (e-mail:

pr@nissan-ask.com.ua, тел 067-781-31-36),

Менеджер интернет-коммуникаций компании «АвтоАльянс»

Алёне Семыкиной (e-mail:

o.semykina@niko.ua, тел: 050-444-55-84),

Директору по коммуникациям Концерна «НИКО»

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