Новый участник Программы лояльности «5 бриллиантов» Группы компаний «НИКО»

Компания «АвтоАльянс», официальный дилер Nissan Motor в Киеве и Киевской области, сообщает об участии во всеукраинской Программе лояльности «5 бриллиантов», действующей во всей сети дилерских центров Группы компаний «НИКО». Участие ДЦ «АвтоАльянс» в Программе лояльности «5 бриллиантов» – это не только предоставление дополнительных услуг и привилегий со стороны компании, но и развитие двухстороннего сотрудничества, позволяющего формировать культуру лояльного отношения, как со стороны компании, так и со стороны Клиента.

Дилерский центр «АвтоАльянс» является частью Программы лояльности «5 бриллиантов» с момента своего открытия в мае текущего года. По состоянию на сегодняшний день, участниками Программы уже стали 573 человека, из числа которых 1% имеет статус наивысшего уровня, 2% участников находятся на четвертом уровне, 3% - на третьем, 4% - на втором и большинство – 90% - начали свое восхождение по уровням пяти бриллиантов.

Пять бриллиантов в названии символизируют 5 уровней Программы лояльности. Каждый новый уровень предоставляет его владельцу бóльший набор бонусов и привилегий. Участник Программы лояльности, который неоднократно проходит обслуживание, приобретает запасные части и комплекты аксессуаров, получает скидку до 20% на работы, до 15% скидки в случае приобретения запасных частей и/или аксессуаров, а также до 3% дисконта в случае покупки автомобиля – нового или trade-in.

Стараясь максимально соответствовать ожиданиям своих Клиентов, Группа компаний «НИКО» постоянно совершенствует условия Программы лояльности «5 бриллиантов». С этой целью разработаны и действуют специальные программы: «Семья», позволяющая всем членам семьи Клиента пользоваться одной накопительной карточкой, а также «Друзья», которая предполагает получение специальных условий для друзей Участника Программы.

Среди преимуществ участия в Программе лояльности «5 бриллиантов»: - гибкая, прозрачная и понятная для каждого Клиента комплексная система получения и накопления скидок для покупки и обслуживания автомобиля на СТО, приобретения запасных частей и аксессуаров; - полноценное функционирование программы лояльности в дилерских предприятиях «НИКО» на всей территории Украины; - льготные условия использования услуг компаний группы «НИКО»; - индивидуальный подход к каждому Клиенту. Дилерский центр «АвтоАльянс» приглашает всех желающих автолюбителей присоединиться к Программе лояльности «5 бриллиантов», став участником которой Вы получаете внимание и заботу, а также понятные и прозрачные условия сотрудничества с нами.

Подробная информация об условиях участия в Программе лояльности - www.nissan-ask.com.ua, а также по телефону информационной линии 8-800-30-38-38. Адрес дилерского центра «АвтоАльянс»: г. Киев, ул. Корабельная, 4а. График работы автосалона: пн-сб: 9.00-21.00, вс: 10.00-18.00 График работы СТО: 8.00-21.00, без выходных. *** Дилерский центр «АвтоАльянс» - Официальный дилер Nissan Motor в Киеве и Киевской области. Компания входит в состав розничной дилерской сети Группы компаний «НИКО». Общая площадь дилерского центра составляет около 2100 кв.м., из которых станция технического обслуживания занимает1600 кв.м. и является самой большой сервисной станцией Nissan в Украине: 750 кв.м. – зона технического обслуживания и текущего ремонта; и 850 кв.м. – цех кузовного ремонта, оборудованный 14 постами с возможностью обслуживать до 30 автомобилей в день. 500 кв.м. занимает демонстрационный зал, в котором представлен полный модельный ряд Nissan.

Группа компаний «НИКО» - Группа компаний, основными направлениями деятельности которой являются: автомобильный бизнес (импорт, дистрибуция, розничные продажи и сервисное обслуживание), операции финансового сектора (страхование, лизинг, финансирование и кредитование, инвестиции и управление активами), строительство; транспортные, таможенно-брокерские услуги и корпоративная социальная ответственность. Бренд «НИКО» признан самым дорогим автомобильным брендом Украины согласно рейтингу журнала «ГVардия» (ИД «Галицкие контракты»).