Проскурня призывает высшее руководство государства положить конец “коррупционным схемам” в Одесской опере

Киев. 27 сентября. УНИАН. Экс-генеральный директор Одесского театра оперы и балета, режиссер Сергей ПРОСКУРНЯ призывает высшее руководство государства положить конец “коррупционным схемам” в этом театре.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

С.ПРОСКУРНЯ подчеркнул, что после своего назначения в 2009 году генеральным директором Одесской оперы он столкнулся с саботажем его работы со стороны административной части театра, возглавляемой заместителем директора по основной деятельности Светланой ХОЛДЕНКО. По словам С.ПРОСКУРНИ, этот саботаж становился все более ощутим после того, как он погружался во внутренние проблемы театра, чем больше задавал вопросов, особенно в финансовой сфере.

Он подчеркнул, что после предоставления министру культуры аналитической справки и, параллельно, соответствующих документов в прокуратуру Одесской области о финансовых нарушениях в театре, административные работники, которых С.ПРОСКУРНЯ открыто обвинил в саботаже и коррупции, начали выводить на митинги часть коллектива. “Тогда я понял, что это просто расправа над человеком, который просто хочет навести порядок в государственном заведении культуры”, - отметил режиссер.

Он утверждает, что С.ХОЛДЕНКО удалось втянуть в этот конфликт даже тогдашнего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, которая, по словам, С.ПРОСКУРНИ, не разобравшись, встала на сторону тех, с кем он боролся. Режиссер отметил, что его даже не пустили на совещание в правительстве, посвященное возглавляемому им театру.

С.ПРОСКУРНЯ подчеркнул, что сегодня история фактически повторяется, но “использовать” С.ХОЛДЕНКО пытается уже нового руководителя правительства.

По его словам, во время рабочей поездки в Одесскую область премьер-министру Николаю АЗАРОВУ запланировали встречу с трудовым коллективом Одесской оперы. Однако, отметил режиссер, на эту встречу по указанию С.ХОЛДЕНКО попала лишь лояльная к ней часть коллектива, которая даже не насчитывает трети от общей численности. “И опять боевая часть коллектива требует защитить театр от Сергея ПРОСКУРНИ, который самим своим присутствием в Одессе, да и в мире, «мешает коллективу творчески работать», - сказал он.

“Николай Янович слушает обвинения в том, что трудовая книжка Сергея ПРОСКУРНИ не в порядке, и что МКТ не имело права назначать его директором в далеком 2009 году, ведь он не имеет специального образования. То есть возводится клевета, которой высокое государственное должностное лицо верит, не имея возможности проверить данные трудовой биографии обвиняемого”, - сказал режиссер.

С.ПРОСКУРНЯ продемонстрировал оригиналы документов, которые свидетельствуют, что он получил специальное музыкальное образование в Черкасском государственном музыкальном училище (1973-77), Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого (1980-85) и на Высших режиссерских курсах Министерства культуры СССР (1985-87).

“Вышеупомянутая клевета имеет целью не просто дискредитировать меня в глазах премьер-министра Украины, но прикрыть, как уже это было в июле 2009 года, вопиющую проблему Одесской оперы: театром руководят неквалифицированные работники. Более 30 лет в театре работает Светлана Ивановна ХОЛДЕНКО. Именно о ней годами ходят легенды о «непотопляемости», о высоких покровителях, о неслыханных состояниях, полученных путем эксплуатации театра в собственных целях”, - отметил он. Как утверждает С.ПРОСКУРНЯ, именно в этом кроется причина всех неурядиц театра, “его неэффективной работы, отсутствия творческой атмосферы, страха и запугивания, десятков мертвых душ, фиктивных закупок и виртуальных ремонтов, махинаций с благотворительными фондами и тому подобное. Ходят также легенды, какими способами Светлана Ивановна «снимала» директоров, которые в определенные моменты хотели услышать от нее правду о финансовых схемах, укоренившихся в этом славном театре”.

По словам С.ПРОСКУРНИ, стаж работы С.ХОЛДЕНКО в Одесской опере более 30 лет и начинался он с должности вахтера. Он также обнародовал выдержку из письма Следственного управления Одесского городского управления ГУМВД Украины в Одесской области: «…По имеющимся материалам уголовного дела на ХОЛДЕНКО Светлану Ивановну, которая занимает должность заместителя директора Одесского академического театра оперы и балета по общей деятельности с 2003 года и не имеет высшего образования. В отдел кадров предоставлена справка о незаконченном высшем образовании (отчислена с 5-го курса Одесского строительного института), однако изъятыми из личного дела копиями приказов по указанному институту ХОЛДЕНКО С.И. отчислена с 3-го курса за академическую неуспеваемость и не имеет другого высшего образования...».

Более того, режиссер рассказал, что Министерство культуры провело проверку оперы 15-17 сентября, и до встречи премьера с трудовым коллективом не успели передать результаты в правительство, а сам министр культуры на время поездки Н.АЗАРОВА в Одессу находился в командировке в Японии.

С.ПРОСКУРНЯ отметил, что для сохранения «старых схем» и недопущения профессиональных, конструктивных и эффективных менеджеров сегодня пытаются ввести в заблуждение Н.АЗАРОВА.

Он призвал аппарат премьера более тщательно готовиться к подобным мероприятиям, чтобы “не подставлять” его.

С.ПРОСКУРНЯ убежден, что в случае, если и нынешнее правительство не сможет разобраться с реальным состоянием дел в Одесском театре оперы и балета, в ситуацию должен вмешаться Президент.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Н.АЗАРОВ в Одесской опере в присутствии журналистов встретился с коллективом заведения, чтобы обсудить кадровые вопросы и вопросы улучшения социальной базы. По результатам встречи он поручил Министерству культуры урегулировать кадровые проблемы в театре.