«Укрзализныця» по итогам года ожидает получить 2,8 млрд. грн. убытков от пригородных перевозок пассажиров

Киев. 28 сентября. УНИАН. «Укрзализныця» по итогам текущего года ожидает получить 2,8 млрд. грн. убытков от пригородных перевозок пассажиров.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок “Укрзализныци” Александр ГУДКОВ.

По его словам, пригородные перевозки остаются самым убыточным видом деятельности железных дорог.

В частности, с начала года было перевезено 247 млн. человек, свыше 1 млн. - ежесуточно, отправлено 421 тыс. поездов, около 1 750 - ежесуточно.

По данным А.ГУДКОВА, за 8 месяцев т.г. при расходах 2,1 млрд. грн. доходы железных дорог составили 244 млн. грн. от пригородных перевозок, таким образом, убытки составили уже 1,856 млрд. грн. Процент покрытия расходов доходами составляет 11,5%. «То есть, на 1 гривню расходов мы получаем чуть больше 11 копеек», - отметил А.ГУДКОВ.

По его словам, этот процент покрытия не меняется уже многие годы, ведь при росте тарифов растут также затраты.

При этом ведомство перевозит льготные категории пассажиров, компенсация за которых за 8 месяцев т.г. составила 24% - 86 млн. грн. из необходимых 358 млн. грн.

Как напомнил А.ГУДКОВ, тарифы на пригородные перевозки ежегодно в среднем повышаются приблизительно на 15%, при этом оставаясь такими же убыточными. По словам А.ГУДКОВА, железные дороги не могут самостоятельно повышать тарифы - только по согласованию с областными госадминистрациями.

Как отметил он, убытки о пригородных перевозок покрываются за счет другой деятельности, в частности, грузоперевозок. При этом такие убытки не позволяют «Укрзализныце» в достаточной мере обновлять подвижной состав.

По данным А.ГУДКОВА, на сегодня изношенность электропоездов постоянного тока составляет 76%, переменного тока - 83%, дизель-поездов - 93%. Тем не менее, ведомство закупает новый подвижной состав. В частности, за период с 1995 по 2008 г. «Укрзализныцей» было приобретено 11 рельсовых автобусов, 44 электропоезда постоянного тока, 29 - переменного и 26 дизель-поездов.

В то же время, помощи от местных бюджетов ведомство на обновление состава совсем не получает, хотя этот вид перевозок является социальным, и согласно ст. 10 Закона «О железнодорожном транспорте» на обновление состава, реконструкцию и строительство на ж/д транспорте для региональных перевозок, в том числе, должны выделяться и средства местных бюджетов. «К сожалению, местные бюджеты ни разу таких средств не выделяли», - сообщил А.ГУДКОВ.

Напомним, в 2010-2011 гг. «Укрзализныця» планирует закупить для пригородных перевозок 4 рельсовых автобуса, 2 электропоезда постоянного тока, 7 - переменного тока и 5 дизель-поездов.