«E-Консалтинг» и «Майкрософт Украина» представили улучшенную версию Microsoft Dynamics CRM 2011

Киев. 28 сентября. УНИАН. Компания «E-Консалтинг» совместно c «Майкрософт Украина» сообщили о запуске бета-тестирования в Украине новой версии программного продукта Microsoft Dynamics CRM 2011.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент компании «Е-Консалтинг» Андрей БЕЗГУБЕНКО и руководитель направления Dynamics компании «Майкрософт Украина» Михаил КУЦЕНКО.

По словам А.БЕЗГУБЕНКО, новая версия удовлетворит абсолютно все потребности в программах для массового бизнеса. Перечень новшеств улучшенного продукта насчитывает более 200 пунктов. В частности, программа снабжена интерактивно изменяемыми сценариями, а также дашбордами (графики, диаграммы, «воронки продаж»), значительно улучшен интерфейс и скорость настройки под отраслевую специфику предприятия.

В свою очередь, М.КУЦЕНКО отметил, что новый программный продукт позволяет существенно повысить персональную производительность работников компании.

Он сообщил, что онлайн-тестирование новой версии продукта начнется в октябре, а уже на 28 января 2011 года запланирован официальный релиз программного продукта.

Справка УНИАН. ДП «E-Консалтинг» основано в 2002 году. Компания предоставляет услуги в сфере IT и бизнес-консалтинга. В частности, компания специализируется на проектировании и создании инфраструктуры предприятия «под ключ», внедрении систем Microsoft Dynamics CRM, оптимизации IT-инфраструктуры предприятия на платформе Microsoft.

Услуги компании сертифицированы по международному стандарту качества ISO 9001 и украинскому его аналогу ДСТУ 9001.