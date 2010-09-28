Представители общественных организаций констатируют уменьшение в Украине возможностей получать всестороннюю информацию

Киев. 28 сентября. УНИАН. В Украине наблюдается угрожающая тенденция к уменьшению возможностей граждан получать всестороннюю информацию.

Об этом член административной группы веб-сайта “Майдан” Михаил СВИСТОВИЧ заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что при новой власти, “то есть после прихода к власти Виктора ЯНУКОВИЧА”, есть проблема не только с обнародованием изданных органами власти актов, но и со свободой слова, с возможностью журналистов “доносить до людей всестороннюю информацию”.

“Впервые за последние 5 лет международные организации, в частности, “Репортеры без границ” констатируют эскалацию нарушений свободы слова со стороны органов государственной власти”, - отметил М.СВИСТОВИЧ.

По его словам, отбирают “частоты у неугодных телеканалов”, “стали привычными избиения журналистов, препятствование журналистской деятельности, когда журналистам не дают возможности исполнять свои обязанности”.

М.СВИСТОВИЧ напомнил, что недавно в Херсоне избили журналиста местной газеты “Вільний вибір” Дементия БЕЛОГО только за то, что он “во время отчета мэра задал неудобный вопрос: “Почему на отчет не пускают журналистов?”.

М.СВИСТОВИЧ также называет “странным” любопытство сотрудников СБУ к деятельности директора Института массовой информации Виктории СЮМАР.

Он также назвал “маразматическими” попытки запретить проведение фестиваля Гайдамака.UA, который прошел 24-26 сентября в Ирпене Киевской области.

М.СВИСТОВИЧ также отметил, что странными являются действия СБУ в отношении директора Национального музея мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО, которого 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. Член админгруппы веб-сайта “Майдан” считает, что в данном случае ни о каких тайнах речь не идет, ведь украинцы имеют право знать свою историю. Он отметил, что власть хочет ограничить это право, лишить украинцев исторической памяти.

Кроме того, М.СВИСТОВИЧ сообщил, что “сейчас закрывают Научный центр исторических студий Волыни”. Он отметил, что благодаря работе историков этого центра с большого количества людей “был снят ярлык “враг народа”, репрессированных в 1939-1941 году”.

“Это абсурд, конечно, когда государственной тайной объявляются исторические документы, которые никак не могут угрожать безопасности государства”, - убежден он.