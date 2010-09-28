ГУАМ принял участие во Всемирной туристической выставке JATA WTF 2010

24-26 сентября 2010 года в Токио разработчики совместного туристического продукта ГУАМ-Япония приняли участие совместным стендом во Всемирной туристической выставке JATA WTF 2010. Участники выставки продемонстрировали туристический потенциал государств-членов, презентовали совместный туристический продукт, а также провели встречи с японскими туристическими агентствами, заинтересованными в сотрудничестве.

В рамках выставки 26 сентября 2010 года при организационной поддержке Посольства Азербайджанской Республики в Японии был организован семинар по презентации совместного туристического продукта. В рамках данного мероприятия представитель “Turkish Airlines” продемонстрировал возможности авиакомпании по доставке туристов в государства-члены ГУАМ и провел лотерею (2 бесплатных авиабилета в любую из стран государств-членов ГУАМ) среди туристических компаний, которые принимали участие в указанном мероприятии. Участники семинара провели дискуссию о дальнейшем развитии турпродукта ГУАМ-Япония.

В семинаре приняли участие представители 15 туристических агентств Японии, директор управления промышленного развития и финансов Токийского международного центра JICA г-н Кимура Хиронори, сотрудник управления промышленного развития и финансов Токийского международного центра JICA г-жа Ю.Дои, представитель Института эволюционного туризма профессор г-н Т.Кобаяши, Посол Азербайджанской Республики в Японии г-н А.Гусейн, Посол Грузии в Японии г-н Р.Бешидзе, представители Посольства Украины в Японии, координатор программ Секретариата ГУАМ г-н С.Темиров.

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