В Киеве презентована книга члена-корреспондента НАНУ Семенченко «Образование в Украине»

Киев. 28 сентября. УНИАН. В Киеве презентована книга кандидата экономических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины, писателя-публициста Наталии СЕМЕНЧЕНКО «Образование в Украине».

Презентация издания состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.СЕМЕНЧЕНКО, в книге «Образование в Украине» сделана попытка проанализировать ситуацию, сложившуюся в отечественной образовательной системе.

По словам Н.СЕМЕНЧЕНКО, в книге затрагивается ряд проблем в сфере образования.

Она подчеркнула, что за изданием ее книги не стоит ни одна политическая сила. «Потому что у меня есть свое видение, и я сейчас не борюсь за место на политическом Олимпе, а за развитие образования и науки», - сказала Н.СЕМЕНЧЕНКО.

Н.СЕМЕНЧЕНКО считает, что переход то на 11-летнее, то на 12-летнее среднее образование - это «больше политические глобальные преобразования, чтобы как-то объединиться в мировую образовательную систему, но самом деле они не обоснованы никакими научными, педагогичными факторами, и это не значит, что образование стало лучше».

Она также критикует 12-бальную систему оценивания знаний в Украине. По словам Н.СЕМЕНЧЕНКО, такая система «напрочь убрала всю мотивацию в обучении, поскольку для любого школьника непонятна размытая категория этих балов». При этом она надеется, что 12-бальная система в ближайшем будущем будет отменена.

Н.СЕМЕНЧЕНКО также подчеркнула, что выступает против системы внешнего независимого оценивания знаний. По ее словам, в книге рассказывается, откуда эта система пришла. Н.СЕМЕНЧЕНКО считает, что система ВНО «не является измерителем знаний и никак не подтверждает наличие знаний и потенциального профессионализма абитуриентов».

«Дети не разбираются в предметах, а просто заучивают готовые результаты, и это серьезно бьет по потенциалу нации», - убеждена член-корреспондент НАНУ.

По ее словам, необходимо оставить хотя бы один-два экзамена при поступлении в вузы. При этом Н.СЕМЕНЧЕНКО признает, что с введением ВНО «вопрос коррупции не перестал существовать, он сократился в вузах, но зато расширился в других местах».

Вместе с тем она признала, что после внедрения ВНО «появилась возможность поступить (в вузы) тем людям, которые раньше не могли пройти, но здесь есть процент как способных студентов, так и совсем неспособных, это опять остался тот же лотерейный билет».

В свою очередь, директор издательства «Саммит-книга» Игорь СТЕПУРИН подчеркнул, что издательство продолжает работать с Н.СЕМЕНЧЕНКО, поскольку ее первая книга «Охота на правду» «зарекомендовала себя с очень хорошей стороны, и она пользовалась популярностью не только в Украине, но и в России».

И.СТЕПУРИН оценивает книгу «Образование в Украине» как достаточно яркое явление в публицистике. И.СТЕПУРИН подчеркнул, что «публицистика - эта та категория литературы, для которой крайне важна объективность, чтобы читатель мог получать достоверную информацию и самостоятельно делать выводы из прочитанного». При этом он добавил: «Книги Наталии СЕМЕНЧЕНКО можно назвать примером такой литературы».

Он подчеркнул, что тираж книги - 2 тысячи экземпляров, и цена ее будет в пределах 50 грн.