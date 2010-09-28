Ученые призывают власти обратить внимание на защиту населения от деструктивных информационных влияний
Киев. 28 сентября. УНИАН. Ученые призывают представителей власти обратить внимание на защиту населения от деструктивных информационных влияний
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, подытоживая результаты международного круглого стола «Информационно-психологическая безопасность человека, общества, государства: состояние проблемы и пути их разрешения», заявила заместитель директора Института социальной и политической психологии Национальной академии психологических наук Украины Любовь НАЙДЕНОВА.
По ее словам, на заседании круглого стола рассматривались вопросы «информационных войн», технологических и психологических влияний, в первую очередь, на молодое поколение.
Как сказала Л.НАЙДЕНОВА, по мнению участников круглого стола, ключевым моментом информационно-психологической защиты населения является выработка медиа-иммунитета, то есть, учеными разработана специальная концепция и программа, в частности, для преподавания в старших классах общеобразовательных школ, что позволит им отличать и отделять ту или иную информацию.
В свою очередь, народный депутат Юрий БОЛДЫРЕВ выразил надежду, что Украина рано или поздно возьмет на вооружение научные разработки и программы, которые позволят выработать иммунитет «против жуликов и политического обмана».
По его словам, в случае введения таких программ у людей рано или поздно будет выработано соответствующее восприятие.
Председатель Всеукраинской общественной организации «Культы и общество» Валерий ЧЕБАНЕНКО обратил внимание на тот факт, что в Украине сегодня действует свыше 90 тысяч неправительственных организаций и около 35 тысяч различных религиозных, и доктрина некоторых из них носит «явно деструктивный характер на предмет манипулирования с сознанием населения».
Учитывая актуальность проблемы, участники круглого стола приняли резолюцию, в которой, среди прочего, призывают СМИ обращать внимание на информацию, которую они производят для населения, и задумываться над последствиями, к которым может привести эта информация.