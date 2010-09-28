ТМ Stella Artois и компания «Артхаус Трафик» представляют:

29 cентября в кинотеатре «Киев» состоится премьера Manhattan Short Film Festival - уникального мирового интерактивного фестиваля, где победителя выбирают зрители. Уже четвертый год украинские зрители имеют уникальную возможность приобщиться к мировому зрительскому жюри и вместе с аудиторией других стран выбрать лучший короткометражный фильм этого года. Пивное угощение и нетленные хиты Фрэнка Синатры ждут гостей премьеры 29 сентября в 18:30. Все зрители, купившие билеты на первый показ, попадают и на премьеру проекта.

По всей Украине проект пройдет при поддержке ТМ Stella Artois, результаты украинского голосования отправятся в Нью-Йорк, где 3 октября в 22.00 по местному времени (5 утра 4 октября – по киевскому) будут оглашены фильмы-победители.

Manhattan Short Film Festival является первым в мире глобальным фестивалем - в этом году конкурсную программу увидят 200 городов на шести континентах – в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке.

В 2009 году всего 126 голосов решили судьбу первого места. Ваш голос может стать решающим. Присоединяйтесь к мировому зрительскому жюри. Голосуйте за лучший фильм в вашем городе: КИЕВ – кинотеатр "Киев" (ул. Красноармейская 19; тел: 234-7381)

ДНЕПРОПЕТРОВСК – кинотеатр "КиноСтанция" (Звёздный б-р 1а; тел: 373-91-01)

ДОНЕЦК - "Кинопалац-Звездочка" (ул. Университетская 57; тел.: 311-0-311, 337-00-17)

ЗАПОРОЖЬЕ – кинотеатр имени А.Довженко (п-т. Ленина 145; тел.: 34-90-65, 34-10-92, 33-35-28)

ЛЬВОВ - "Палац мистецтв" (ул. Коперника 17; тел: 261-47-33)

ОДЕССА – кинотеатр "Родина" (ул. Мечникова 104; тел: 34-62-51)

ХАРЬКОВ - "Кинопалац" (ул. Сумская 25; тел: 707-7002)

СИМФЕРОПОЛЬ - "Космос" (ул. Гагарина, 2а; тел: 22-52-60)

КРИВОЙ РОГ - "Одесса-Кино" (ул. Димитрова, 30-г; тел: 493-09-09), «Мультиплекс» (ул. Лермонтова, 37; тел: 493-83-63)

НИКОЛАЕВ - "Мультиплекс" (пр.Ленина 98; тел: 58-87-00)

РОВНО - "Мультиплекс Эра" (ул.Гагарина, 51; тел.: 24-64-11)

ЧЕРКАССЫ - "Днепро-Плаза" (Адрес: ул. Г. Сталинграда, 34; тел: 72-43-13)

КОВЕЛЬ - "Премьера" (---)

МАРИУПОЛЬ - "Комсомолец" (просп. Нахимова, 82; тел: 37-11-58).

Медиа-партнеры проекта – журнал «ТОП 10», «Український Тиждень», «Просто радио», www.okino.ua, www.korrespondent.net

Дополнительная информация о фестивале - http://www.arthousetraffic.com/films/manhattan_2010/index.html