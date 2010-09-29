Официальное заявление компании Visa

28 сентября 2010, Киев — Компания Visa продолжает сотрудничество с Национальным банком Украины, банками-клиентами и другими заинтересованными сторонами с целью дальнейшего развития рынка безналичных платежей и содействия совершенствованию законодательной базы Украины.

Компания Visa внимательно следит за всеми изменениями в регуляторном поле Украины, чтобы иметь четкое представление о том, насколько операционная модель Visa соответствует законодательной базе Украины, а также принимает активное участие в процессе создания в Украине взвешенной и выверенной нормативной базы.

21 сентября 2010 г. делегация компании Visa встретилась с представителями Национального банка Украины, чтобы обсудить некоторые вопросы развития рынка безналичных платежей в Украине.

Со стороны НБУ во встрече приняли участие: Виктор КРАВЕЦ, исполнительный директор НБУ по вопросам платежных систем и расчетов

Наталья ЛАПКО, руководитель департамента платежных систем

Владимир ХАРЧЕНКО, руководитель отдела методологии розничных платежей

Галина ЮРЧУК, заместитель начальника управления, начальник отдела торговых операций Департамента валютного регулирования

Людмила ЧЕПИНОГА, начальник отдела неторговых операций Департамента валютного регулирования

Со стороны компании Visa во встрече приняли участие: Майк СМИТ, глава департамента управления рисками в Азиатско-Тихооокеанском регионе,

Азии, странах СНГ, Юго-Восточной Европе

Светлана ГЕОРБЕЛИДЗЕ, глава Представительства Visa в Украине

Мария ФИЛИППОВА, старший юрисконсульт, Visa

Эдуард АРТЕМЕНКО, региональный директор по управлению рисками, Visa

Дмитрий ВИШНЯКОВ, директор по работе с органами государственной власти, Visa, Украина и СНГ

Татьяна СОБОЛЕВА, менеджер по работе с органами государственной власти в Украине,

Лариса МАКАРОВА, риск менеджер, Visa Украина

В ходе встречи участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием рынка электронных платежей, а также защитой информации и прав потребителей. Представители Visa проинформировали представителей НБУ о том, какие действия по предотвращению и борьбе с карточным мошенничеством предпринимает компания в Украине и мире. В НБУ подтвердили, что вопросы защиты информации и прав потребителей являются приоритетными направлениями деятельности НБУ и выразили одобрение строгим стандартам компании Visa в этих вопросах.

В ходе встречи участники также обсудили некоторые вопросы регуляторной базы Украины, в частности, отдельные положения Постановления НБУ № 223 касательно валюты комиссионных платежей и формирования страховых депозитов. Представители компании Visa выразили обеспокоенность тем, что на сегодняшний момент отдельные требования данного Постановления не могут быть выполнены участниками рынка.

Участники встречи пришли к соглашению, что вышеупомянутые положения требуют дополнительного рассмотрения и выразили уверенность в необходимости продолжить открытое обсуждения с целью выработать приемлемое для всех сторон решение касательно возможности выполнения требований, предусмотренных Постановлением НБУ № 223, в интересах всех участников рынка электронных платежей в Украине.

*** Visa является глобальной платежной системой, которая обеспечивает доступ держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям в более чем 200 странах мира к быстрой, безопасной и надежной сети электронных платежей. Электронные платежи осуществляются посредством глобальной инновационной процессинговой системы VisaNet, которая способна обрабатывать более 10 000 транзакций в секунду, обеспечивая защиту от мошенничества для потребителей и гарантии осуществления платежей для торгово-сервисных предприятий. Visa не является банком, не выпускает платежные карты, не устанавливает комиссии или процентные ставки для потребителей, а также не выдает кредиты держателям карт. В свою очередь, инновационные решения Visa позволяют финансовым организациям предлагать своим клиентам широкий выбор финансовых инструментов, включая дебетовые, предоплаченные и кредитные карточные продукты. Более подробная информация доступна по адресу: www.visa.com.ua Пресс-служба Visa Inc. в Украине