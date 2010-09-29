Мы продвигаем ваш бизнес, а не сайт
— таким был девиз iPromo.com.ua, новой конференции по продвижениюБолее 300 бизнесменов стали участниками iPromo.com.ua – международной конференции по продвижению бизнеса в Интернете, которая прошла 21 сентября в Киеве.
Организаторами мероприятия выступили компании «Ашманов и Партнеры» и Imena.UA.
Интерес отечественных бизнесменов к такой универсальной среде как Интернет — закономерен. Так, по данным исследования компании InMind, сегодня более 30% взрослого населения нашей страны являются пользователями Сети.
«Как свидетельствует опыт, именно при таком количестве пользователей резко возрастает роль Интернета как коммерческой среды – инструмента продвижения услуг и товаров, значимого рекламного носителя и одного из самых главных маркетинговых каналов, способного продвигать бренд», – отметил президент компании «Ашманов и Партнеры – Украина» Александр Ольшанский. Он также акцентировал внимание на том, что, согласно социальным опросам, пользователи Интернета сегодня аккумулируют более 50% покупательной способности страны.
Согласно прогнозам отечественных экспертов, украинский рынок интернет-маркетинга сейчас находится на пороге качественного рывка, при котором его рост составит 40-60% в год. В то же время, оценки российских экспертов оптимистичнее. Так, по мнению Игоря Ашманова, ежегодный рост может составить около 100% на протяжении ближайших 2-3 лет.
Интерес к iPromo.com.ua отразил ситуацию на отечественном рынке. Как начать больше зарабатывать при помощи Сети? Каковы особенности формирования и продвижения бренда в Интернете? Какие из механизмов продвижения являются наиболее эффективными и как избежать ошибок? Опыт показывает, что большинство бизнесменов, осваивающих Интернет как средство продвижения, «набивают шишки», становясь клиентами недобросовестных «продвиженцев». Так, около 70% клиентов компании «Ашманов и Партнеры» испытали на себе минусы такого продвижения. Поэтому во время конференции высококлассные эксперты Уанета и Рунета уделили большое внимание этому вопросу. Среди последних – Сергей Петренко («Яндекс. Украина»), Евгений Шевченко (UaMaster), Константин Шурыгин («Ашманов и Партнеры»), Дмитрий Сатин (UsabilityLAB), Александр Ольшанский (Imena.UA). Значительный интерес вызвали также доклады компании «Ашманов и Партнеры – Украина» – Александра Федотова и Святослава Слабошпицкого.
Интерес к теме подтвердили также отдельные мастер-классы от московских экспертов Константина Шурыгина и Дмитрия Сатина. Они прошли 22 сентября и собрали 30 участников.
Учитывая проявленный интерес участников рынка, iPromo.com.ua обещает стать крупнейшей в Украине ежегодной конференцией по продвижению бизнеса в Интернете.
*** Imena.UA – украинский национальный регистратор доменных имен. Компания создана в 2001 г., специализируется на регистрации доменных имен и торговых марок, а также является крупнейшим в Украине хостинг-провайдером, предоставляя услуги под торговой маркой MiroHost.net. Компания Imena.UA является ICANN-аккредитованным регистратором и входит в группу компаний Internet Invest, наряду с Mail.UA, Украинской баннерной сетью (banner.kiev.ua), рекламным агентством PingWin (pingwin.ua), проектами Parking.ua и GigaHost.ua. Компания «Ашманов и Партнеры» основана в 2001 г. и является одним из лидеров российского рынка интернет-маркетинга. Основные направления деятельности компании – интернет-маркетинг (поисковое продвижение сайтов, контекстная реклама, медийная реклама, продвижение в социальных сетях, комплексный интернет-маркетинг), консалтинг (проведение специализированных аудитов интернет-бизнеса заказчика, исследования целевой аудитории и разработка интернет-стратегии), разработка и внедрение полезных технологий, повышающих эффективность интернет-проектов. Компания «Ашманов и Партнеры» является организатором крупнейших в России отраслевых конференций по поисковой оптимизации, интернет-рекламе и созданию сайтов.
Компания «Ашманов и Партнеры» основана в 2001 г. и является одним из лидеров российского рынка интернет-маркетинга. Основные направления деятельности компании – интернет-маркетинг (поисковое продвижение сайтов, контекстная реклама, медийная реклама, продвижение в социальных сетях, комплексный интернет-маркетинг), консалтинг (проведение специализированных аудитов интернет-бизнеса заказчика, исследования целевой аудитории и разработка интернет-стратегии), разработка и внедрение полезных технологий, повышающих эффективность интернет-проектов. Компания «Ашманов и Партнеры» является организатором крупнейших в России отраслевых конференций по поисковой оптимизации, интернет-рекламе и созданию сайтов.