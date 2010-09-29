UDC Holding намерен в 2011 году завершить строительство первой очереди микрорайона во Львове

Киев. 29 сентября. УНИАН. Девелоперский холдинг UDC Holding (Украина) в 2011 году намерен завершить строительство первой очереди микрорайона «Пасичный» во Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор UDC Holding Леонид БОГДАНОВ сегодня после пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, проект предусматривает строительство трех очередей микрорайона.

«Мы сейчас строим три П-образных здания, которые являются первой очередью. Первая очередь будет введена в следующем году», – сказал Л.БОГДАНОВ.

По данным львовской компании «Ваш дім», выступающей застройщиком микрорайона, первая очередь строительства включает 9-этажный дом на 13 подъездов и 294 квартиры. Квартиры в микрорайоне рассчитаны на средний класс покупателей.

Застройку трех очередей микрорайона холдинг рассчитывает завершить к 2012 году.

Л.БОГДАНОВ уточнил, что, кроме трех очередей, в перспективе есть возможность строительства еще двух очередей, а также социальной инфраструктуры с торговым комплексом в данном микрорайоне.

Он добавил, что инвестором проекта является «Универсальная инвестиционная группа», в состав которой входит холдинг.

Справка УНИАН. Девелоперский холдинг Universal Development Construction (Украина) был создан путем объединения активов компаний «Ваш дім» (Львов), «Технопарк ЛЗТА» (Львов) и «Универсальной девелоперской компании» (Киев). Холдинг объединяет значительное количество земельных участков, объектов недвижимости и незавершенного строительства. Стоимость активов холдинга оценивается в 150-200 млн. долл.

Холдинг реализует проекты по строительству офисной, гостиничной, логистической, промышленной и жилой недвижимости.