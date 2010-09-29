UDC Holding весной 2011 г. намерен начать строительство 5 гостиниц французской сети Campanile Hotels

Киев. 29 сентября. УНИАН. Девелоперский холдинг UDC Holding (Украина) весной 2011 года намерен начать строительство первых пяти двухзвездочных гостиниц под управлением французского гостиничного оператора Campanile Hotels (входит в Louvre Hotels group).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор UDC Holding Леонид БОГДАНОВ после пресс-конференции в УНИАН.

«Мы выводим второй гостиничный проект – это будет сеть двухзвездочных гостиниц французского оператора Campanile Hotels», - сказал он.

Л.БОГДАНОВ уточнил, что следующей весной строительство планируется начать одновременно сразу во всех городах – Киеве, Львове, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Одессе.

Гендиректор холдинга отметил, что данный проект будет реализоваться за средства частного инвестора, имя которого он не уточнил. Сумма инвестиций в проект оценивается в 80 млн. долл.

Строительство всех пяти гостиниц планируется завершить к 2012 году.

Справка УНИАН. Девелоперский холдинг Universal Development Construction (Украина) был создан путем объединения активов компаний «Ваш дом» (Львов), «Технопарк ЛЗТА» (Львов) и «Универсальной девелоперской компании» (Киев). Холдинг объединяет значительное количество земельных участков, объектов недвижимости и незавершенного строительства. Стоимость активов холдинга оценивается в 150-200 млн. долл.

Холдинг реализует проекты по строительству офисной, гостиничной, логистической, промышленной и жилой недвижимости.

Louvre Hotels group – французский гостиничный оператор, представленный в 41 стране семи брендами (от одной до пяти звезд): Première Classe, Campanile, Kyriad, Kyriad Prestige, Tulip Inn, Golden Tulip and Royal Tulip.

Двухзвездочная сеть Campanile создана в 1976 году и включает 387 гостиниц на 24,9 тыс. номеров.