UDC Holding намерен управлять проектом строительства города-спутника в Судане

Киев. 29 сентября. УНИАН. Девелоперский холдинг UDC Holding (Украина) разрабатывает проект строительства города-спутника Хартума в Судане.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор UDC Holding Леонид БОГДАНОВ.

По его словам, проект строительства города-спутника будет представлен холдингом на международном инвестиционном форуме «Saudi Investors Window (SIW) 2010» 8-9 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Л.БОГДАНОВ отметил, что проект города-спутника предусматривает строительство на земельном участке площадью около 600 га на берегу Голубого Нила в Хартуме жилых домов, университета, торгово-развлекательной инфраструктуры. Он добавил, что жилье рассчитано на средний класс.

Гендиректор холдинга сообщил, что сейчас холдинг занимается разработкой первой стадии проекта, а земельный участок под строительство уже приобретен.

Он уточнил, что заказчиком и инвестором проекта выступает кувейтская компания Al-Bader International Development. Сумма инвестиций в проект оценивается в 12 млрд. долл. Строительство городка может занять 4-7 лет.

Л.БОГДАНОВ отметил, что UDC Holding занимается разработкой проекта, а также будет осуществлять управление проектом (от проведения тендеров до технического надзора).

Он не исключает возможности участия в данном проекте украинских производителей стройматериалов.

Справка УНИАН. Девелоперский холдинг Universal Development Construction (Украина) был создан путем объединения активов компаний «Ваш дом» (Львов), «Технопарк ЛЗТА» (Львов) и «Универсальной девелоперской компании» (Киев). Холдинг объединяет значительное количество земельных участков, объектов недвижимости и незавершенного строительства. Стоимость активов холдинга оценивается в 150-200 млн. долл.

Холдинг реализует проекты по строительству офисной, гостиничной, логистической, промышленной и жилой недвижимости.