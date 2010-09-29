Ряд украинских компаний планируют 8-9 декабря принять участие в инвестиционном форуме в Саудовской Аравии

Киев. 29 сентября. УНИАН. Ряд украинских компаний планируют 8-9 декабря текущего года принять участие в инвестиционном форуме «Saudi Investment Window 2010» в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор UDC Holding Леонид БОГДАНОВ.

По его информации, уже изъявили желание поехать на форум украинские компании, занимающиеся геологоразведкой, строительные фирмы, в частности, занимающиеся производством базальтового волокна, представители авиастроительной отрасли, производящие очистку воды фирмы и пр.

По словам гендиректора UDC Holding, его компания выступает украинским партнером организатора форума – международной организации UCI International. Форум проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Саудовской Аравии и королевской семьи этого государства.

По информации Л.БОГДАНОВА, форум в Саудовской Аравии является уникальным мероприятием, которое позволит собрать в одном месте инвесторов со стран Персидского залива, Европы, Америки и пр.

По его словам, предварительное участие в форуме уже подтвердили 60-70 инвесторов из Саудовской Аравии, более 50 инвесторов из стран Персидского залива, около 120 компаний с Европы, Америки, Азии, стран СНГ.