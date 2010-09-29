«Искусство поддерживает искусство» (Современное православное ювелирное искусство)
Национальный исторический архитектурный заповедник «Чернигов Древний», Классический ювелирный Дом «Лобортас» совместно с Благотворительной Организацией «Славянский Фонд» при содействии руководства города и области проводят выставку-показ уникальных произведений современного православного ювелирного искусства в рамках проекта «Искусство поддерживает искусство».
На выставке будут представлены уникальные работы Классического ювелирного Дома «Лобортас», среди которых малая лампада для благодатного огня, прообраз той, в которой традиционно доставляется святой огонь в Киево-Печерскую Лавру из Иерусалима. Помимо этой работы КЮД «Лобортас» также представит драгоценные предметы и украшения, созданные на основе древнейших традиций и современных достижений православного христианского ювелирного искусства. Среди экспонатов посетители смогут увидеть работы, получившие престижные награды и дипломы международных выставок, а также работы из частных собраний светских и духовных лиц.
Выставка пройдет в Национальном историческом архитектурном заповеднике "Чернигов Древний" с 14 по 17 октября по адресу: ул. Преображенская, 1, в выставочном зале коллегиума (зал №2). Открытие выставки - 14.10.2010 в 12:00. Время работы выставки: с 10:00 до 18:00.
Выставка в Чернигове откроет цикл выставок-турне, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Милане, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Киеве и будут приурочены творчеству великого ювелира 19-20-х веков К.Г.Фаберже в проекте «Фаберже православный».
Во время проведения выставки Благотворительная Организация «Славянский Фонд» представит уникальный проект «Парк Киевская Русь» - Центр культуры и истории Киевской Руси. Целью проекта является отображение культурного и архитектурного образа Детинца Киева V-XIII веков и атмосферы Киевской Руси с максимальной исторической достоверностью.
Дополнительная информация на сайте: http://naiz2.at.ua/;www.lobortas.com;www.parkkyivrus.com
Организаторы: Национальный архитектурный исторический заповедник «Чернигов Древний», Классический ювелирный Дом «Лобортас».
Партнеры проекта: Черниговская обладминистрация, Черниговский горсовет, Управление НБУ в Черниговской области, Благотворительная Организация «Славянский Фонд».
Для аккредитации СМИ: (050)768-71-35; (0462) 64-71-45