Председатель КИУ считает, что Партия регионов сделала правильный выбор при выдвижении своего кандидата в мэры Симферополя

Киев. 29 сентября. УНИАН. Председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает, что Партия регионов сделала правильный выбор при выдвижении своего кандидата в мэры Симферополя.

Такое мнение А.ЧЕРНЕНКО выразил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сегодня у “базовых” для Партии регионов областях на юге и востоке Украины сложилась непростая ситуация.

“Там есть высокий уровень поддержки и ЯНУКОВИЧА, и Партии регионов, и, очевидно, что мэрами в этих городах станут представители этой партии, однако Партия регионов столкнулась с проблемой – кого именно выдвинуть”, - заметил он.

По мнению А.ЧЕРНЕНКО, в организациях ПР в южных и восточных областях есть много достойных представителей, а избрать необходимо одного. По его словам, партия стояла перед выбором: выдвигать или не выдвигать кандидатами на должности городских председателей действующих мэров, которые не всегда пользуются поддержкой общества или других известных политиков.

А.ЧЕРНЕНКО заметил, что в разных городах Партия регионов по-разному решала эту проблему, и если в Харькове на должность мэра выдвинули кандидатуру секретаря горсовета Геннадия КЕРНЕСА, несмотря на его высокий “антирейтинг”, то в Симферополе, Запорожье Партия регионов избрала новые, яркие личности.

“Совсем иначе Партия регионов поступила в Симферополе, где действующий мэр Геннадий БАБЕНКО, который является членом Партии регионов, утратил доверие граждан – у него появился очень большой антирейтинг. Он до последнего торговался, но руководство Партии регионов решило выдвинуть другого кандидата - Виктора АГЕЕВА, который представляет известную в Крыму фирму “Консоль”, - отметил председатель КИУ.

По его мнению, это был удачный выбор Партии регионов, поскольку В.АГЕЕВ - настоящий хозяйственник, дистанционирован от политики, а также небезызвестен в Крыму.

“Он сходу имеет, еще до началу кампании, около 30% рейтинга, и есть позитивная динамика. Если бы Партия регионов оставила Г.БАБЕНКО, я думаю, возможно, он бы снова выиграл, но это бы не была блестящая победа”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.