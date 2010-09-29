Киев. 29 сентября. УНИАН. Медики нейрохирургического отделения Александровской больницы Киева заявляют, что им не дают работать.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Александровской больницы Олега НЕЧИПОРУКА, коллектив отделения хотят расформировать, “каким-то образом выгнать с работы”.

«Нам абсолютно не дают работать, не дают нормально оперировать. В отделение днем и ночью, в любое время приходит человек с проверками. У него (должностного лица, проверяющего работу медиков) хорошо получается делать обходы, делать замечания, создавать скандалы, писать рапорты. По этим рапортам приходят комиссии, причем комиссия не профильная, это не нейрохирурги”, – заявил О.НЕЧИПОРУК.

Он подчеркнул, что в отделение перестали привозить больных с инсультами. “Везут в отделения других больниц, где нет соответствующего оборудования. Мы единственные имеем такое оборудование, но оно теперь недогруженное, больных консультируем в реанимациях, где уже не можем им помочь. Работа отделения абсолютно нарушена, дестабилизирована, мы сейчас находимся в тяжелом положении”, - сказал О.НЕЧИПОРУК.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции юрисконсульт Василий ПОСТИЛЬГА подтвердил предвзятый характер этих проверок.

«Я был во время работы этой комиссии, и могу заявить об исключительной заангажированности. Это целевое уничтожение коллектива, а не действительно проверки их работы, это видно невооруженным глазом. Что касается “скорой” - это формирование имиджа определенной медицинской статистики, определенной информации относительно целесообразности существования такого отделения, это искусственная ликвидация», – считает юрисконсульт.

Причины такого противостояния О.НЕЧИПОРУК видит в конфликте с киевской властью, которая в свое время приняла решение о создании Киевского городского детского центра нейрохирургии вместо существующего нейрохирургического отделения.

Как сообщал УНИАН, 20 мая коллектив нейрохирургического отделения Александровской клинической больницы (АКБ) заявил о намерениях власти Киева расформировать это отделение.

По словам заведующего отделением, врача-нейрохирурга высшей категории О.НЕЧИПОРУКА, 24 декабря 2009 года Киевсовет принял решение о создании Киевского городского детского центра нейрохирургии. Согласно этому решению центр должен быть создан как отдельное юридическое лицо на базе имущества АКБ, что закрепляется за ним на праве оперативного управления.

Врачи заявили, что если центр будет создан на базе имущества АКБ вместо существующего нейрохирургического отделения, то следствием этого станет полное разрушение полноценного многопрофильного нейрохирургического стационара, в связи с чем взрослые киевляне фактически будут лишены возможности получить квалифицированную медицинскую помощь в области нейрохирургии.

Нейрохирурги отметили, что целесообразность создания центра на базе фактически единственного прогрессивного функционирующего нейрохирургического отделения вызывает сомнения, поскольку по информации, предоставленной КГГА, для создания Киевского городского детского центра нейрохирургии в свое время было выделено около 30 млн. грн., и этих средств достаточно для создания нового полноценного центра без привлечения материально-технической базы каких-либо других больниц.

Врачи нейрохирургического отделения инициировали обращение к правоохранительным органам с целью проведения проверки законности действий должностных лиц КГГА и высшего руководства АКБ. Также они подали иск о признании решения Киевсовета противоправным и отмене в части закрепления за создаваемым центром объекта недвижимого имущества, принадлежащего АКБ на праве оперативного управления.