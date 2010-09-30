В «Артеке» в начале октября пройдет фестиваль для детей-сирот

Киев. 30 сентября. УНИАН. 1-11 октября в Международном детском центре «Артек» пройдет Всеукраинский благотворительный фестиваль-конкурс для детей-сирот «Щасливі долоні».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор «Артека» Елена ПОДДУБНАЯ.

По ее словам, участниками конкурса станут 495 детей, которые проявили способности в вокальном, хореографическом, изобразительном искусстве, спорте, в различных направлениях науки.

Е.ПОДДУБНАЯ отметила, что талантливых детей для участия в фестивале отбирали три министерства – образования и науки, по вопросам семьи, молодежи и спорта, а также культуры.

«Изменить будущее детей-сирот к лучшему – это основная цель фестиваля. Он способствует всестороннему развитию детей-сирот и помогает им в их социальной адаптации», - сказала Е.ПОДДУБНАЯ.

Директор «Артека» также отметила, что «Щасливі долоні» направлены на привлечение внимания государственных и общественных организаций, знаменитых спортсменов, деятелей науки и культуры, политиков, журналистов к судьбам сирот. Она сообщила, что программой фестиваля предусмотрено участие детей в одной из 12 творческих мастерских. По ее словам, ребята пройдут курс обучения, выполнят специальные творческие задания, результаты которых будут обявлены во время заключительных мероприятий фестиваля.

Е.ПОДДУБНАЯ подчеркнула, что 11 октября в Театре им. Чехова в Ялте состоится торжественное награждение победителей фестиваля. В частности, компетентное жюри определит 30 победителей в сферах спорта, культуры и науки.

Как сказала Е.ПОДДУБНАЯ, победители получат ценные призы, а также сертификаты на обучение в вузах. «Вручение наград будет сопровождаться феерическим шоу с участием как юных, так и уже известных артистов», - сказала она.

Е.ПОДДУБНАЯ также сообщила, что фестиваль проводится на деньги спонсоров, но выразила надежду, что в следующем году и государство приобщится к его финансированию.

В свою очередь, пловец Денис СИЛАНТЬЕВ отметил, что в рамках фестиваля будут проходить мастер-классы от выдающихся личностей в разных сферах. По его словам, со стороны спортсменов свои мастер-классы проведут Ирина МЕРЛЕНИ (борьба), Анна БЕССОНОВА (гимнастика), Александр КРИКУН (тяжелая атлетика) и другие. «Наша цель - помочь талантливым детям в дальнейшем развиваться и создать максимум условий для их спортивных достижений», - сказал Д.СИЛАНТЬЕВ.

Как сообщил начальник Главного управления по работе с персоналом «Укрзализныци» Михаил ЯНКОВСКИЙ, его структура выделяет 300 тыс. грн. для проведения фестиваля, а также гарантирует оплату обучения нескольким победителям.

Первый заместитель главы правления “Конверсбанка” Вениамин ЛЕБЕДЕВ также заявил о намерении банка финансировать обучение талантливых детей-сирот. “Наша работа должна стать примером и для других банков в принятии участия в помощи детям-сиротам”, - сказал он.