Начался Всеукраинский конкурс авторских работ для представителей СМИ «Жизнь продолжается!»

БФ «Здоровье женщины и планирование семьи» при поддержке ООО «Мэри Кэй (Украина) Лтд» объявляют Всеукраинский конкурс авторских работ для представителей СМИ «Жизнь продолжается!». Конкурс проходит с 01.10.2010 до 01.04.2011 г.

Цель – донести до широких масс достоверную информацию о методах ранней диагностики рака молочной железы, поднять вопросы понимания, взаимопомощи, поддержки, доброты и личной ответственности каждого.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать материал в своём либо другом издании и прислать на конкурс.

Победители будут определены в трех категориях: печатный материал (газета, журнал, электронные СМИ), радио и телевизионные программы.

27 октября 2010 года в Киеве состоится тренинг для журналистов и «круглый стол», посвященный Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы. В работе «круглого стола» примут участие ведущие медицинские специалисты по онкологии молочной железы, социологи, реабилитологи, медиа-эксперты.