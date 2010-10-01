Начался Всеукраинский конкурс авторских работ для представителей СМИ «Жизнь продолжается!»
БФ «Здоровье женщины и планирование семьи» при поддержке ООО «Мэри Кэй (Украина) Лтд» объявляют Всеукраинский конкурс авторских работ для представителей СМИ «Жизнь продолжается!».Конкурс проходит с 01.10.2010 до 01.04.2011 г.
Цель – донести до широких масс достоверную информацию о методах ранней диагностики рака молочной железы, поднять вопросы понимания, взаимопомощи, поддержки, доброты и личной ответственности каждого.
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать материал в своём либо другом издании и прислать на конкурс.
Победители будут определены в трех категориях: печатный материал (газета, журнал, электронные СМИ), радио и телевизионные программы.
27 октября 2010 года в Киеве состоится тренинг для журналистов и «круглый стол», посвященный Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы. В работе «круглого стола» примут участие ведущие медицинские специалисты по онкологии молочной железы, социологи, реабилитологи, медиа-эксперты.
Адрес проведения: Национальная академия наук Украины (ул. Владимирская, 55), Большой конференц-зал (2-й этаж), 10:00 – 17:00. Детально об условиях конкурса читайте на сайтах: Дополнительная информация и аккредитация по телефону: (044) 490-68-50.
Большой конференц-зал (2-й этаж), 10:00 – 17:00.
Детально об условиях конкурса читайте на сайтах:www.marykay.ua, www.womenhealth.org.ua
Дополнительная информация и аккредитация по телефону: (044) 490-68-50.