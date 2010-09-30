7-9 октября состоится “Украинская музыкальная ярмарка-2010”

Киев. 30 сентября. УНИАН. 7-9 октября в пяти павильонах НК “Экспоцентр Украины” состоится “Украинская музыкальная ярмарка-2010”, на которой будут представлены последние разработки лучших украинских и иностранных производителей музыкального рынка Украины.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН директор “Информационного агентства культурных индустрий”, медиакоординатор выставки «Украинская музыкальная ярмарка-2010» Ирина ПЛЕХОВА.

«Украинская музыкальная ярмарка» - это главное событие года на музыкальном рынке Украины, традиционная и самая большая выставка профессионального звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов», - сказала она.

И.ПЛЕХОВА отметила, что цель ярмарки - не только продажа музыкальных инструментов или профессионального оборудования, но и привлечение внимания к уровню качества украинского музыкального продукта.

Как сообщил член правления Ассоциации дистрибьюторов, производителей и продавцов профессионального звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, директор СП “Амбар” Олег РЕПЕЦКИЙ, в этом году ярмарка будет проводиться в 15-й раз. По его словам, ярмарку посещают многие, как украинские, так и иностранные производители, чтобы иметь возможность пообщаться с возможными заказчиками.

“Значение ярмарки также в том, чтобы побудить людей, в частности, молодежь, больше заниматься музыкой”, - прибавил он.

По словам директора “Украинской музыкальной ярмарки” Георгия ШЕВКО, в рамках ярмарки 9 октября состоится проект “Стоголосие-2010”, инициированный Союзом звукорежиссеров Украины, певцом Александром ПОНОМАРЕВЫМ и студией звукозаписи “С утра до ночи”. В рамках проекта каждый ребенок сможет принять участие в творческом процессе записи эксклюзивного варианта песни “Я дома” в исполнении А.ПОНОМАРЕВА, который выйдет отдельным синглом на СD.

Также 9 октября на территории “Экспоцентра Украины” состоится большая концертная акция «Come Together», посвященная памяти Джона Леннона. На сценической площадке выступят победители детского фестиваля “Yellow Submarine” и всеукраинского конкурса фан-клуба “The Beatles”.