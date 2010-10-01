В Украине стартовал ежегодный конкурс «Мото года 2010»

Киев. 1 октября. УНИАН. Журнал «МотоДрайв» и столичная сеть автозаправочных станций «КЛО» объявили о старте Всеукраинского ежегодного конкурса «Мото года 2010», который будет проходить в период с 1 октября по 30 ноября.

Об этом сообщил издатель журнала «МотоДрайв» Валерий ЧУЙКОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, номинантами конкурса являются мотоциклы, скутеры и квадроциклы, продаваемые в Украине, с момента начала выпуска которых прошло не более трех лет и которые до сих пор находятся в продаже.

При этом В.ЧУЙКОВ добавил, что цель конкурса – «встряхнуть» моторынок в конце сезона и повысить интерес к теме мото, а задача конкурса – выявить предпочтения потенциальных покупателей во всех сложившихся сегментах моторынка.

Конкурс «Мотоцикл года 2010» будет проведен по следующим группам: «Мотоцикл года», «Скутер года», «Квадроцикл года». Кроме того, в рамках конкурса будут определены победители в трех дополнительных номинациях: «Дебют года», «Дизайн года», «Инновация года».

В номинации «Дебют года» лучшим будет признан мотоцикл/скутер/квадроцикл, появление которого на рынке Украины стало знаковым событием, своеобразным прорывом. Критериями выбора могут служить: новизна продукта, нестандартность технических решений, выдающиеся характеристики, или принадлежность машины к абсолютно новому для рынка Украины классу.

В номинации «Лучший дизайн» (отдельно для каждой из групп) оценивается оригинальность, гармоничность и новизна в подходе к дизайну техники, а также совокупность вышеуказанных качеств.

В номинации «Инновация года» лучшей должна быть признана техническая система, выдвигающая модель-донор на другой уровень удобства, комфорта и безопасности ее эксплуатации.

В голосовании конкурса могут принять участие все желающие – резиденты Украины, достигшие 18 лет. Голосование проводится на сайте проекта и на страницах журнала «МотоДрайв». От одного участника принимается только одна анкета.

Организаторами конкурса «Мото года 2010» выступили журнал «МотоДрайв» и столичная сеть автозаправочных станций «КЛО».